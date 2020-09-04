3 وفيات وأكثر من 800 إصابة بـ"كورونا" في فلسطين
تسجيل 692 حالة تعافٍ
سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 3 وفيات و806 إصابات جديدة بفيروس كورونا، فيما تم تسجل 692 حالة تعاف.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 68.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 31.3%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.
3 وفيات وأكثر من 800 إصابة بـ"كورونا" في فلسطين
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-09-04
سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 3 وفيات و806 إصابات جديدة بفيروس كورونا، فيما تم تسجل 692 حالة تعاف.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 68.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 31.3%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.
04 سبتمبر 2020 - 16 محرّم 1442
06:46 PM
3 وفيات وأكثر من 800 إصابة بـ"كورونا" في فلسطين
تسجيل 692 حالة تعافٍ
سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 3 وفيات و806 إصابات جديدة بفيروس كورونا، فيما تم تسجل 692 حالة تعاف.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 68.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 31.3%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.