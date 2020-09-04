وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 68.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 31.3%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.

سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 3 وفيات و806 إصابات جديدة بفيروس كورونا، فيما تم تسجل 692 حالة تعاف.

3 وفيات وأكثر من 800 إصابة بـ"كورونا" في فلسطين وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-09-04 سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 3 وفيات و806 إصابات جديدة بفيروس كورونا، فيما تم تسجل 692 حالة تعاف. وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 68.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 31.3%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.

04 سبتمبر 2020 - 16 محرّم 1442 06:46 PM

3 وفيات وأكثر من 800 إصابة بـ"كورونا" في فلسطين تسجيل 692 حالة تعافٍ





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سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 3 وفيات و806 إصابات جديدة بفيروس كورونا، فيما تم تسجل 692 حالة تعاف.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 68.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 31.3%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.