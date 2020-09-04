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"الصحة": تسجيل 822 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1099 خلال الـ24 ساعة الماضية

3 وفيات وأكثر من 800 إصابة بـ"كورونا" في فلسطين

تسجيل 692 حالة تعافٍ

سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 3 وفيات و806 إصابات جديدة بفيروس كورونا، فيما تم تسجل 692 حالة تعاف.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 68.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 31.3%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.

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3 وفيات وأكثر من 800 إصابة بـ"كورونا" في فلسطين
سبق

سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 3 وفيات و806 إصابات جديدة بفيروس كورونا، فيما تم تسجل 692 حالة تعاف.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 68.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 31.3%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.

04 سبتمبر 2020 - 16 محرّم 1442
06:46 PM

3 وفيات وأكثر من 800 إصابة بـ"كورونا" في فلسطين

تسجيل 692 حالة تعافٍ

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 3 وفيات و806 إصابات جديدة بفيروس كورونا، فيما تم تسجل 692 حالة تعاف.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 68.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 31.3%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.

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