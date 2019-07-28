النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد 18 شهراً.. "عكيشية مكة" تستعد لاحتضان الفحص الدوري الثاني للسيارات

ضمن مدينة السيارات الجديدة التي تحتل مساحة 4 ملايين متر مربع

تحتضن مدينة السيارات الواقعة بـ"العكيشية" في مكة المكرمة، بالتحديد في المنطقة المحاذية لمخططات ولي العهد "8، 7، 6، 5" بعد 18 شهراً، محطة الفحص الفني الدوري الثانية للسيارات.

وعلمت "سبق" أنه تم مؤخراً عقد توقيع إنشاء محطة الفحص الفني الدوري الثانية للسيارات بمدينة السيارات بـ"العكيشية" بمكة المكرمة، بين المستثمر لمشروع مدينة السيارات (مجموعة دار الركيزة للتطوير العقاري)، وبين إدارة الفحص الدوري.

ونصّت الاتفاقية على أن تتضمن المحطة الواقعة على مساحة 20 ألف متر مربع؛ خمسة مسارات ضمن نطاق مشروع السيارات بـ"العكيشية" الواقعة جنوب مكة، وستكون جاهزة لتقديم الخدمة خلال 18 شهراً.

وتأتي الاتفاقية استكمالاً للمشروع الذي زاره نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ووجه سموه بالافتتاح؛ ليكون بديلاً عن العشوائيات الواقعة في داخل مدينة مكة المكرمة، ولتكون خالية من مظاهر التشوه البصري وعشوائيات الورش والمعارض؛ تحقيقًا لرؤية 2030.

ويأتي هذا أيضًا تنفيذًا لتوجيهات أمين العاصمة المقدسة محمد القويحص، بسرعة نقل جميع أصحاب المهن المختلفة، والتي تخدم مجال السيارات في أسرع وقت، للمكان المخصّص لها في منطقة "العكيشية"؛ ليكون تجمّعاً مركزيّاً متخصصاً لكل ما يخدم عالم السيارات في العاصمة المقدسة.

وتضم مدينة السيارات الواقعة على مساحة 4 ملايين متر مربع، 2200 ورشة متعددة التخصصات تخدم السيارات فقط، بالإضافة إلى مئات ورش تخدم أنشطة مهنية أخرى ومراكز الخدمات، بالإضافة إلى 250 معرضاً للسيارات مصممة ومبنية على أعلى طراز، وفق آخر التقنيات الحديثة للبناء، وبأجود المواد من أفضل الشركات العالمية؛ ليكون مكاناً يليق بالعاصمة المقدسة؛ إضافةً إلى مواقف السيارات التي خُصص لها مساحات كبيرة، إلى جانب 800 محل تجاري يخدم مدينة السيارات، وأكثر من 20 مولًا لجميع التخصصات الخدمية الأخرى.

ويجري العمل في المشروع على المرحلة الثانية، لتكون مسيرة العمل متوافقة لتواكب حاجة مكة المكرمة فيما يخص السيارات، وسيتم ربط جميع الخدمات في المدينة الصناعية بنظام إلكتروني يشمل شاشات تحكم ونظام مراقبة وأمن وسلامة بهدف تطوير الخدمات.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
بعد 18 شهراً.. "عكيشية مكة" تستعد لاحتضان الفحص الدوري الثاني للسيارات
سبق

تحتضن مدينة السيارات الواقعة بـ"العكيشية" في مكة المكرمة، بالتحديد في المنطقة المحاذية لمخططات ولي العهد "8، 7، 6، 5" بعد 18 شهراً، محطة الفحص الفني الدوري الثانية للسيارات.

وعلمت "سبق" أنه تم مؤخراً عقد توقيع إنشاء محطة الفحص الفني الدوري الثانية للسيارات بمدينة السيارات بـ"العكيشية" بمكة المكرمة، بين المستثمر لمشروع مدينة السيارات (مجموعة دار الركيزة للتطوير العقاري)، وبين إدارة الفحص الدوري.

ونصّت الاتفاقية على أن تتضمن المحطة الواقعة على مساحة 20 ألف متر مربع؛ خمسة مسارات ضمن نطاق مشروع السيارات بـ"العكيشية" الواقعة جنوب مكة، وستكون جاهزة لتقديم الخدمة خلال 18 شهراً.

وتأتي الاتفاقية استكمالاً للمشروع الذي زاره نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ووجه سموه بالافتتاح؛ ليكون بديلاً عن العشوائيات الواقعة في داخل مدينة مكة المكرمة، ولتكون خالية من مظاهر التشوه البصري وعشوائيات الورش والمعارض؛ تحقيقًا لرؤية 2030.

ويأتي هذا أيضًا تنفيذًا لتوجيهات أمين العاصمة المقدسة محمد القويحص، بسرعة نقل جميع أصحاب المهن المختلفة، والتي تخدم مجال السيارات في أسرع وقت، للمكان المخصّص لها في منطقة "العكيشية"؛ ليكون تجمّعاً مركزيّاً متخصصاً لكل ما يخدم عالم السيارات في العاصمة المقدسة.

وتضم مدينة السيارات الواقعة على مساحة 4 ملايين متر مربع، 2200 ورشة متعددة التخصصات تخدم السيارات فقط، بالإضافة إلى مئات ورش تخدم أنشطة مهنية أخرى ومراكز الخدمات، بالإضافة إلى 250 معرضاً للسيارات مصممة ومبنية على أعلى طراز، وفق آخر التقنيات الحديثة للبناء، وبأجود المواد من أفضل الشركات العالمية؛ ليكون مكاناً يليق بالعاصمة المقدسة؛ إضافةً إلى مواقف السيارات التي خُصص لها مساحات كبيرة، إلى جانب 800 محل تجاري يخدم مدينة السيارات، وأكثر من 20 مولًا لجميع التخصصات الخدمية الأخرى.

ويجري العمل في المشروع على المرحلة الثانية، لتكون مسيرة العمل متوافقة لتواكب حاجة مكة المكرمة فيما يخص السيارات، وسيتم ربط جميع الخدمات في المدينة الصناعية بنظام إلكتروني يشمل شاشات تحكم ونظام مراقبة وأمن وسلامة بهدف تطوير الخدمات.

28 يوليو 2019 - 25 ذو القعدة 1440
09:51 PM

بعد 18 شهراً.. "عكيشية مكة" تستعد لاحتضان الفحص الدوري الثاني للسيارات

ضمن مدينة السيارات الجديدة التي تحتل مساحة 4 ملايين متر مربع

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
1,302

تحتضن مدينة السيارات الواقعة بـ"العكيشية" في مكة المكرمة، بالتحديد في المنطقة المحاذية لمخططات ولي العهد "8، 7، 6، 5" بعد 18 شهراً، محطة الفحص الفني الدوري الثانية للسيارات.

وعلمت "سبق" أنه تم مؤخراً عقد توقيع إنشاء محطة الفحص الفني الدوري الثانية للسيارات بمدينة السيارات بـ"العكيشية" بمكة المكرمة، بين المستثمر لمشروع مدينة السيارات (مجموعة دار الركيزة للتطوير العقاري)، وبين إدارة الفحص الدوري.

ونصّت الاتفاقية على أن تتضمن المحطة الواقعة على مساحة 20 ألف متر مربع؛ خمسة مسارات ضمن نطاق مشروع السيارات بـ"العكيشية" الواقعة جنوب مكة، وستكون جاهزة لتقديم الخدمة خلال 18 شهراً.

وتأتي الاتفاقية استكمالاً للمشروع الذي زاره نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ووجه سموه بالافتتاح؛ ليكون بديلاً عن العشوائيات الواقعة في داخل مدينة مكة المكرمة، ولتكون خالية من مظاهر التشوه البصري وعشوائيات الورش والمعارض؛ تحقيقًا لرؤية 2030.

ويأتي هذا أيضًا تنفيذًا لتوجيهات أمين العاصمة المقدسة محمد القويحص، بسرعة نقل جميع أصحاب المهن المختلفة، والتي تخدم مجال السيارات في أسرع وقت، للمكان المخصّص لها في منطقة "العكيشية"؛ ليكون تجمّعاً مركزيّاً متخصصاً لكل ما يخدم عالم السيارات في العاصمة المقدسة.

وتضم مدينة السيارات الواقعة على مساحة 4 ملايين متر مربع، 2200 ورشة متعددة التخصصات تخدم السيارات فقط، بالإضافة إلى مئات ورش تخدم أنشطة مهنية أخرى ومراكز الخدمات، بالإضافة إلى 250 معرضاً للسيارات مصممة ومبنية على أعلى طراز، وفق آخر التقنيات الحديثة للبناء، وبأجود المواد من أفضل الشركات العالمية؛ ليكون مكاناً يليق بالعاصمة المقدسة؛ إضافةً إلى مواقف السيارات التي خُصص لها مساحات كبيرة، إلى جانب 800 محل تجاري يخدم مدينة السيارات، وأكثر من 20 مولًا لجميع التخصصات الخدمية الأخرى.

ويجري العمل في المشروع على المرحلة الثانية، لتكون مسيرة العمل متوافقة لتواكب حاجة مكة المكرمة فيما يخص السيارات، وسيتم ربط جميع الخدمات في المدينة الصناعية بنظام إلكتروني يشمل شاشات تحكم ونظام مراقبة وأمن وسلامة بهدف تطوير الخدمات.

اعلان

بالأرقام

10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,227
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,357
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,296
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
19,195

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

قسوة والدي والباب الكبير..

قسوة والدي والباب الكبير..

عبدالغني الشيخ
حملات الحج والأسعار..!

حملات الحج والأسعار..!

حواء القرني
العلاوة السنوية!

العلاوة السنوية!

محمد الغامدي
بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

ماجد البريكان
منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

عبدالرحمن المرشد
ولي العهد ينهض بالرياضة

ولي العهد ينهض بالرياضة

سلطان رديف
التعاون ضـد الأشـرار

التعاون ضـد الأشـرار

محمد الصيـعري
ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

مها عبدالله الحقباني
إعلام.. (هياط)

إعلام.. (هياط)

عبدالله بن خميس العمري
نشكر معالي المعلم ونعتذر..!

نشكر معالي المعلم ونعتذر..!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة