"النقد" تعلن رفع الإيقاف عن "رؤية الوسيط لوساطة التأمين"

اعتباراً من اليوم.. بعد معالجة الملاحظات

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي السماح لشركة رؤية الوسيط لوساطة التأمين بممارسة نشاط وساطة التأمين اعتبارًا من 13/ 08 / 1439هـ الموافق 29/ 04 / 2018م، وذلك بعد أن عالجت الشركة ملاحظات المؤسسة القائمة عند الإيقاف والتزامها بالمعايير والاشتراطات التي تضمن حقوق العملاء والمستفيدين من التغطية التأمينية وعدم الإخلال بالتسعير. وأكدت التزامها بالاستمرار في تنفيذ الإجراءات التصحيحية القائمة على الشركة.

ودعت مؤسسة النقد" جميع المؤمَّن لهم والمستفيدين من التأمين إلى التمسّك بحقوقهم دائمًا ومراجعة الشركة في ذلك، وفي حال عدم تجاوب الشركة؛ تأمل المؤسسة عدم التردد في تقديم شكوى لدى إدارة حماية العملاء من خلال موقع "ساما تهتم" على الإنترنت samacares.sa أو من خلال الاتصال على الرقم المجاني 8001256666.​

وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي أعلنت في 22 / 12 / 1438هـ الموافق 13 / 09 / 2017م، إيقاف شركة رؤية الوسيط لوساطة التأمين عن ممارسة أي نشاط في قطاع التأمين اعتباراً من تاريخ 22/ 12/ 1438هـ الموافق 13 / 09 / 2017م.