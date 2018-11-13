انقلاب باص روضة أطفال يخلّف 9 إصابات في محايل عسير

باشرته 4 فرق إسعافية للهلال نقلت 7 إصابات للمستشفى العام

أدى انقلاب باص ينقل طالبات إحدى الروضات في في محافظة محايل عسير، إلى إصابة 9 حالات نُقلت سبعة منها إلى مستشفى محايل العام، وحالتين نقلتا عن طريق جهات أخرى مشاركة في الحادث.

وتفصيلاً، أوضح المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير محمد بن حسن الشهري قائلاً: إن عمليات المنطقة تلقت بلاغاً بعد ظهر اليوم عن حادث انقلاب باص روضة الساعة ١٣:٠٩م في محافظة محايل عسير، ونتج عن الحادث تسع إصابات متفرقة.

وأضاف "الشهري": أربع فرق إسعافية باشرت الحادث، ونقلت سبع حالات لمستشفى محايل العام، وحالتين نقلتا عن طريق جهات أخرى مشاركة في الحادث.