"نادي الرؤية": "الثورة الصناعية الرابعة" ستتيح وظائف جديدة لـ40% من الطلاب

نظم لقاء بجامعة الملك سعود وبحضور مسؤولي وزارة الاتصالات وشركات التقنية الحديثة

كشف لقاء نظمه نادي رؤية 2030 بجامعة الملك سعود مع عدد من المسؤولين بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وشركات التقنية الحديثة؛ عن أن الثورة الصناعية الرابعة ستتيح لـ40% من الطلاب والطالبات وظائف لا توجد في السوق الآن.



ومن منطلق توجه المملكة لتطوير التقنية والذكاء الاصطناعي، أقام نادي رؤية 2030 بجامعة الملك سعود ديوانية الرؤية الثالثة، تحت عنوان الثورة الصناعية الرابعة كممكن لرؤية الوطن بمركز الجامعة.



واستضاف النادي خلاله بديوانية الرؤية، وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور أحمد الثنيان، ومدير عام شركة أوراكل السعودية فهد الطريف، ومستشار الرئيس التنفيذي لشركة سايت السعودية الدكتور إبراهيم المسلم، وتم الحديث عن عدة محاور رئيسية، وأبرز تقنيات الثورة الصناعية الرابعة "البلوك تشين، الروبوتات، الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء، الطباعة ثلاثية الأبعاد، والمركبات المستقلة هي أبرز التقنيات على مستوى الثورة القادمة".



من الأسئلة الشائعة أمام الجميع: كيف تؤثر الثورة الصناعية الرابعة علينا؟ وكانت الإجابة بأن التقنية تعتبر جزءًا أساسيًّا في حياتنا، فهي تؤثر علينا بجميع النواحي حتى على طريقة تفكيرنا، ويكون تأثيرها إما إيجابيًّا أو سلبيًّا، وبذلت المملكة جهودًا كبيرة لتسريع الدخول الآمن للتقنيات الناشئة من خلال التحول الرقمي كجزء من "رؤية 2030"، وإطلاق خدمات الـ‪5G،وإنشاء الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي‪.



وذكر وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور أحمد الثنيان، أن كل ثورة تحمل معها فرصًا وتحديات جديدة، والوظائف سوف تكون من نصيب أصحاب المهارات العالية ذهنية وليست روتينية، مشيرًا إلى أنه خلال شهر يناير سيتم إطلاق برنامج من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات يمكّن المرأة في المجال التقني، وخصوصًا في التقنيات الحديثة.



وأكد الثنيان أن مليون منزل وصلتهم تقنية الألياف البصرية، وفي نهاية 2020 ستصل إلى 3.5 مليون منزل، ورفع سرعة الإنترنت إلى 46 ميغابيت بالثانية بحلول عام 2020.



وأوضح أن ترتيب المملكة العربية السعودية في سرعة الإنترنت بناءً على تقرير "‪speed test" كان بالماضي ١٠٥، وقفز إلى ٢٣، حققت خلاله المملكة العربية السعودية المركز الـ7 عالميًّا في أولمبياد الروبوت.



وفي نهاية ديوانية الرؤية تمت الإجابة عن أكثر الأسئلة انتشارًا بين التقنيين وصانعي الروبوتات، وكان من تلك الأسئلة: هل تؤثر تقنيات الثورة الصناعية الرابعة على وظائف البشر بشكل سلبي؟ وكانت الإجابة بأن الثورة الصناعية الرابعة والثورات التي سبقتها استبدلت الأيدي العاملة بالتقنية، لكن بالمقابل خلقت وظائف جديدة لتنظيم تلك التقنيات؛ فلذلك لن تتأثر الوظائف البشرية، بل إنها تسهلت.