في مقال له بصحيفة "واشنطن بوست"، قدم مؤسس شركة مايكروسوفت، بيل غيتس، وصفته لمكافحة وباء كورونا في الولايات المتحدة والعالم، تضمن المقال أفكار "غيتس" حول كيفية تحسين الوضع في مواجهة هذا الوباء. "بيل غيتس" قال في مقاله: "بلا شك، أضاعت الولايات المتحدة فرصتها للانتصار على الفيروس التاجي الجديد. لكن نافذة القرارات المهمة لم تغلق، الخيار الذي نتخذه الآن.. سيحدد متى ستنخفض أعداد المرضى، ومتى يعاد فتح الشركات، وكم من الأمريكيين يجب عليهم دفن الأقارب بسبب الوباء". وتابع مؤسس شركة مايكروسوفت القول: "النقطة الأولى المهمة هي اتباع نهج وطني متسق للحجر والعزلة، لأنه على الرغم من نداءات علماء الأوبئة، فإن بعض المناطق لم يتم عزلها: المطاعم مفتوحة في بعض الولايات، والشواطئ مفتوحة". وأضاف "غيتس": أولاً "ينبغي أن تعلن قيادة البلاد بوضوح تام: يجب أن تكون العزلة واسعة الانتشار، وأي لبس في هذا الأمر سيزيد فقط من الضرر الاقتصادي ويزيد من خطر الانتكاس ويرفع عدد الوفيات". وثانيًا، إجراء اختبارات وفحوص الإصابة بفيروس كورونا للجميع، بأسعار معقولة على المستوى الأمريكي الفدرالي. "غيتس" شدد على أن "الموظفين الرئيسيين يجب أن يكونوا الأوائل في قائمة الخاضعين للفحص والاختبار: الأطباء وخدمات الطوارئ، وبعدهم المرضى الذين يعانون من أعراض قوية وخطر الإصابة بالمرض، وكذلك أولئك الذين اتصلوا بهم". ثالثًا: "مقاربة علمية لتطوير طرق العلاج واللقاحات. وفي الوقت نفسه، بمجرد اختراع دواء فعال وآمن، يجب أن يحصل عليه أولئك الذين يحتاجون إليه لأسباب صحية أكثر من أي شيء آخر". وختم قائلاً:"يمكن للقادة المساعدة فى تحقيق ذلك إذا لم ينشروا الشائعات ويحرضوا على تسويق الذعر".

تعرّف على "وصفة" بيل غيتس السحرية لمكافحة وباء كورونا في العالم صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-02 في مقال له بصحيفة "واشنطن بوست"، قدم مؤسس شركة مايكروسوفت، بيل غيتس، وصفته لمكافحة وباء كورونا في الولايات المتحدة والعالم، تضمن المقال أفكار "غيتس" حول كيفية تحسين الوضع في مواجهة هذا الوباء.

"بيل غيتس" قال في مقاله: "بلا شك، أضاعت الولايات المتحدة فرصتها للانتصار على الفيروس التاجي الجديد. لكن نافذة القرارات المهمة لم تغلق، الخيار الذي نتخذه الآن.. سيحدد متى ستنخفض أعداد المرضى، ومتى يعاد فتح الشركات، وكم من الأمريكيين يجب عليهم دفن الأقارب بسبب الوباء".

وتابع مؤسس شركة مايكروسوفت القول: "النقطة الأولى المهمة هي اتباع نهج وطني متسق للحجر والعزلة، لأنه على الرغم من نداءات علماء الأوبئة، فإن بعض المناطق لم يتم عزلها: المطاعم مفتوحة في بعض الولايات، والشواطئ مفتوحة".

وأضاف "غيتس": أولاً "ينبغي أن تعلن قيادة البلاد بوضوح تام: يجب أن تكون العزلة واسعة الانتشار، وأي لبس في هذا الأمر سيزيد فقط من الضرر الاقتصادي ويزيد من خطر الانتكاس ويرفع عدد الوفيات".

وثانيًا، إجراء اختبارات وفحوص الإصابة بفيروس كورونا للجميع، بأسعار معقولة على المستوى الأمريكي الفدرالي.

"غيتس" شدد على أن "الموظفين الرئيسيين يجب أن يكونوا الأوائل في قائمة الخاضعين للفحص والاختبار: الأطباء وخدمات الطوارئ، وبعدهم المرضى الذين يعانون من أعراض قوية وخطر الإصابة بالمرض، وكذلك أولئك الذين اتصلوا بهم".

ثالثًا: "مقاربة علمية لتطوير طرق العلاج واللقاحات. وفي الوقت نفسه، بمجرد اختراع دواء فعال وآمن، يجب أن يحصل عليه أولئك الذين يحتاجون إليه لأسباب صحية أكثر من أي شيء آخر".



وختم قائلاً:"يمكن للقادة المساعدة فى تحقيق ذلك إذا لم ينشروا الشائعات ويحرضوا على تسويق الذعر".

02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441 05:15 PM

تعرّف على "وصفة" بيل غيتس السحرية لمكافحة وباء كورونا في العالم قدمها في مقال له بصحيفة "واشنطن بوست"





A A A





3 مشاركة

في مقال له بصحيفة "واشنطن بوست"، قدم مؤسس شركة مايكروسوفت، بيل غيتس، وصفته لمكافحة وباء كورونا في الولايات المتحدة والعالم، تضمن المقال أفكار "غيتس" حول كيفية تحسين الوضع في مواجهة هذا الوباء.

"بيل غيتس" قال في مقاله: "بلا شك، أضاعت الولايات المتحدة فرصتها للانتصار على الفيروس التاجي الجديد. لكن نافذة القرارات المهمة لم تغلق، الخيار الذي نتخذه الآن.. سيحدد متى ستنخفض أعداد المرضى، ومتى يعاد فتح الشركات، وكم من الأمريكيين يجب عليهم دفن الأقارب بسبب الوباء".

وتابع مؤسس شركة مايكروسوفت القول: "النقطة الأولى المهمة هي اتباع نهج وطني متسق للحجر والعزلة، لأنه على الرغم من نداءات علماء الأوبئة، فإن بعض المناطق لم يتم عزلها: المطاعم مفتوحة في بعض الولايات، والشواطئ مفتوحة".

وأضاف "غيتس": أولاً "ينبغي أن تعلن قيادة البلاد بوضوح تام: يجب أن تكون العزلة واسعة الانتشار، وأي لبس في هذا الأمر سيزيد فقط من الضرر الاقتصادي ويزيد من خطر الانتكاس ويرفع عدد الوفيات".

وثانيًا، إجراء اختبارات وفحوص الإصابة بفيروس كورونا للجميع، بأسعار معقولة على المستوى الأمريكي الفدرالي.

"غيتس" شدد على أن "الموظفين الرئيسيين يجب أن يكونوا الأوائل في قائمة الخاضعين للفحص والاختبار: الأطباء وخدمات الطوارئ، وبعدهم المرضى الذين يعانون من أعراض قوية وخطر الإصابة بالمرض، وكذلك أولئك الذين اتصلوا بهم".

ثالثًا: "مقاربة علمية لتطوير طرق العلاج واللقاحات. وفي الوقت نفسه، بمجرد اختراع دواء فعال وآمن، يجب أن يحصل عليه أولئك الذين يحتاجون إليه لأسباب صحية أكثر من أي شيء آخر".



وختم قائلاً:"يمكن للقادة المساعدة فى تحقيق ذلك إذا لم ينشروا الشائعات ويحرضوا على تسويق الذعر".