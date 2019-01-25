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"الجزائية المتخصصة" تحدد موعداً لنظر الدعوى ضد الشركة المملوكة لقنوات "بي إن سبورت"

نظراً لتغيّب المدعى عليهم القطريين الثلاثة

أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة- الدائرة الثلاثية الأولى؛ أنه نظراً لتغيّب المدعى عليهم: يوسف محمد حسن العبيدلي -قطري الجنسية- بموجب بطاقة إثبات شخصية رقم (28063402773)، وطارق درويش علي زينل - قطري الجنسية- بموجب بطاقة إثبات شخصية رقم (27963402717)، ومحمد عبدالعزيز عبدالله السبيعي -قطري الجنسية- بموجب إثبات شخصية رقم (28263400066)، في حضور الدعوى المقامة ضد شركة الأولى "الرائدة للتجارة" المملوكة لقنوات "بي إن سبورت"،

ونظراً لعدم تمكّن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المدعى عليهم في مكان إقامتهم، واستناداً إلى المادة الخامسة والعشرين من نظام جرائم الإرهاب وتمويله؛ فقد جرى تحديد موعد لاستكمال النظر في الدعوى؛ وذلك يوم الأحد الموافق 19/ 6/ 1440هـ الساعة التاسعة صباحاً.

وتأمل المحكمة من المدعى عليهم الحضور إليها في الموعد المحدد، أو توكيل من يرونه.. وللمدعى عليهم أو وكلائهم مراجعة المحكمة الجزائية المتخصصة لاستلام نسخة من دعوى النيابة العامة؛ لتقديم جواب إليها في موعد الجلسة المحددة أعلاه.. وفي حال عدم حضورهم فستستمر المحكمة في نظر الدعوى ضدهم غيابياً؛ وفقاً للمادة المذكورة آنفاً من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.

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"الجزائية المتخصصة" تحدد موعداً لنظر الدعوى ضد الشركة المملوكة لقنوات "بي إن سبورت"
سبق

أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة- الدائرة الثلاثية الأولى؛ أنه نظراً لتغيّب المدعى عليهم: يوسف محمد حسن العبيدلي -قطري الجنسية- بموجب بطاقة إثبات شخصية رقم (28063402773)، وطارق درويش علي زينل - قطري الجنسية- بموجب بطاقة إثبات شخصية رقم (27963402717)، ومحمد عبدالعزيز عبدالله السبيعي -قطري الجنسية- بموجب إثبات شخصية رقم (28263400066)، في حضور الدعوى المقامة ضد شركة الأولى "الرائدة للتجارة" المملوكة لقنوات "بي إن سبورت"،

ونظراً لعدم تمكّن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المدعى عليهم في مكان إقامتهم، واستناداً إلى المادة الخامسة والعشرين من نظام جرائم الإرهاب وتمويله؛ فقد جرى تحديد موعد لاستكمال النظر في الدعوى؛ وذلك يوم الأحد الموافق 19/ 6/ 1440هـ الساعة التاسعة صباحاً.

وتأمل المحكمة من المدعى عليهم الحضور إليها في الموعد المحدد، أو توكيل من يرونه.. وللمدعى عليهم أو وكلائهم مراجعة المحكمة الجزائية المتخصصة لاستلام نسخة من دعوى النيابة العامة؛ لتقديم جواب إليها في موعد الجلسة المحددة أعلاه.. وفي حال عدم حضورهم فستستمر المحكمة في نظر الدعوى ضدهم غيابياً؛ وفقاً للمادة المذكورة آنفاً من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.

25 يناير 2019 - 19 جمادى الأول 1440
07:47 PM

"الجزائية المتخصصة" تحدد موعداً لنظر الدعوى ضد الشركة المملوكة لقنوات "بي إن سبورت"

نظراً لتغيّب المدعى عليهم القطريين الثلاثة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة- الدائرة الثلاثية الأولى؛ أنه نظراً لتغيّب المدعى عليهم: يوسف محمد حسن العبيدلي -قطري الجنسية- بموجب بطاقة إثبات شخصية رقم (28063402773)، وطارق درويش علي زينل - قطري الجنسية- بموجب بطاقة إثبات شخصية رقم (27963402717)، ومحمد عبدالعزيز عبدالله السبيعي -قطري الجنسية- بموجب إثبات شخصية رقم (28263400066)، في حضور الدعوى المقامة ضد شركة الأولى "الرائدة للتجارة" المملوكة لقنوات "بي إن سبورت"،

ونظراً لعدم تمكّن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المدعى عليهم في مكان إقامتهم، واستناداً إلى المادة الخامسة والعشرين من نظام جرائم الإرهاب وتمويله؛ فقد جرى تحديد موعد لاستكمال النظر في الدعوى؛ وذلك يوم الأحد الموافق 19/ 6/ 1440هـ الساعة التاسعة صباحاً.

وتأمل المحكمة من المدعى عليهم الحضور إليها في الموعد المحدد، أو توكيل من يرونه.. وللمدعى عليهم أو وكلائهم مراجعة المحكمة الجزائية المتخصصة لاستلام نسخة من دعوى النيابة العامة؛ لتقديم جواب إليها في موعد الجلسة المحددة أعلاه.. وفي حال عدم حضورهم فستستمر المحكمة في نظر الدعوى ضدهم غيابياً؛ وفقاً للمادة المذكورة آنفاً من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.

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