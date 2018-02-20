كيف أصبح حساب "الصحة التويتري" الأكثر تفاعلاً بين الوزارات

يقدم لمليونَي متابع محتوى خاصاً يتميّز بإبداع الصياغة والمفردات

يعد حساب وزارة الصحة في "تويتر" من أكثر حسابات الوزارات الحكومية تفاعلاً؛ حيث بلغ عدد متابعيه قرابة مليونَي متابع، ويتميّز الحساب في إدارة المحتوى من خلال الإبداع في صياغة التغـريدات واستخدام اللغة التي تناسب مستخدمي "تويتر".

يعتمد الحساب على التنوع في التغـريدات من بين "موشن جرافيك، إنفوجرافيك، فيديوهات" إضافة إلى التنوع في اختيار مواضيع التغـريدات وأهميتها وتشمل "الإنجازات الطبية والعمليات المعقدة والنادرة والتوعية الصحية والتعـريف بالخدمات الصحية في المستشفيات وإغلاق المنشآت الصحية والبيانات التوضيحية والمشاركة في الهاشتاقات الاجتماعية ومواكبة الأحداث في حينها مثل موجة الغبار, وهطول الأمطار".

وكذلك اختيار المحتوى بما يتناسب مع الأوقات والشهور سواء في رمضان والأعياد والعطل الرسمية أو في المواسم سواء في الصيف أو الشتاء، والتفاعل مع المواضيع في وقتها والتواصل مع المتابعين من خلال تغريدات عن الرقم (937) واستقبال ملاحظاتهم واستفساراتهم الطبية على مدار الساعة.