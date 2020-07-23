أوقف مخفر شرطة أرن التابع لمحافظة مهد الذهب، مقيمين من جنسية عربية بتهمة سرقة أغنام من إحدى الحظائر التي يحرسها أحدهم. وفي التفاصيل: فقد تلقت الجهات الأمنية بلاغاً من أحد مربي المواشي عن سرقة عدة رؤوس من أغنامه؛ حيث بدأت التحقيقات والمتابعة الدقيقة لعدد من المشتبه بهم بدءاً من راعي الأغنام (من جنسية عربية) وبعد عدة تحريات تم توجيه الاتهام له رغم استبعاد كفيله بادئ الأمر لتورطه. وأوضحت المصادر أن التحقيقات الأولية أشارت لتورط حارس الحظيرة وشخص آخر من بني جلدته في ارتكاب السرقة، وقد جرى ضبطهم وإحالتهم للتحقيق واستكمال اللازم بحقهم.

إيقاف مقيمين بتهمة سرقة أغنام مواطن من إحدى الحظائر بمهد الذهب فهد الغبيوي سبق 2020-07-23 أوقف مخفر شرطة أرن التابع لمحافظة مهد الذهب، مقيمين من جنسية عربية بتهمة سرقة أغنام من إحدى الحظائر التي يحرسها أحدهم.



وفي التفاصيل: فقد تلقت الجهات الأمنية بلاغاً من أحد مربي المواشي عن سرقة عدة رؤوس من أغنامه؛ حيث بدأت التحقيقات والمتابعة الدقيقة لعدد من المشتبه بهم بدءاً من راعي الأغنام (من جنسية عربية) وبعد عدة تحريات تم توجيه الاتهام له رغم استبعاد كفيله بادئ الأمر لتورطه.



وأوضحت المصادر أن التحقيقات الأولية أشارت لتورط حارس الحظيرة وشخص آخر من بني جلدته في ارتكاب السرقة، وقد جرى ضبطهم وإحالتهم للتحقيق واستكمال اللازم بحقهم.

23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441 05:37 PM

إيقاف مقيمين بتهمة سرقة أغنام مواطن من إحدى الحظائر بمهد الذهب تم ضبطهم بعد بلاغ عن الحادثة وتحرٍّ دقيق قاده المحققون





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أوقف مخفر شرطة أرن التابع لمحافظة مهد الذهب، مقيمين من جنسية عربية بتهمة سرقة أغنام من إحدى الحظائر التي يحرسها أحدهم.



وفي التفاصيل: فقد تلقت الجهات الأمنية بلاغاً من أحد مربي المواشي عن سرقة عدة رؤوس من أغنامه؛ حيث بدأت التحقيقات والمتابعة الدقيقة لعدد من المشتبه بهم بدءاً من راعي الأغنام (من جنسية عربية) وبعد عدة تحريات تم توجيه الاتهام له رغم استبعاد كفيله بادئ الأمر لتورطه.



وأوضحت المصادر أن التحقيقات الأولية أشارت لتورط حارس الحظيرة وشخص آخر من بني جلدته في ارتكاب السرقة، وقد جرى ضبطهم وإحالتهم للتحقيق واستكمال اللازم بحقهم.