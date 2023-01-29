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"أنا استحيت".. كيف أجاب "الحقيل" على سؤال المليون ليعيده "المديفر" 3 مرات؟!

وصفها بـ"الهروب بدبلوماسية" من سؤال يشغل الناس.. مصير قوائم انتظار العقاري

ناضل المذيع التلفزيوني المعروف عبدالله المديفر طويلاً، دون سؤاله الذي أسماه بـ"المليون دولار"، والموجه في برنامجه مساء أمس، لضيفه وزير الإسكان ماجد الحقيل، ولم يقتنع بإجابة الوزير ووصفها بـ"الهروب بدبلوماسية"، وأعاده ٣ مرات قبل أن يقول: "أنا استحيت منك يا معالي الوزير".

وكان السؤال: "ما مصير المواطنين الذين هم على قوائم انتظار الصندوق العقاري.. هل ستتم معاملتهم بنفس النظام السابق دون إحالتهم للبنوك التجارية؟".

وكانت إجابة وزير الإسكان، أن الصندوق العقاري يحكمه مجلس إدارة يناقش تقديم الخدمة، كما أن العمل ليس فردياً، وهناك هيكلة وحوكمة تقود هذا الجانب، ونحن نحرص على أن يحصل المواطن على قرضه، كما نحرص على مَن دخله الشهري 14 ألف ريال فأقل ليحصل على كامل الدعم، يأخذ 500 ألف ريال ويرجعها كما هي 500 ألف.

وعاد "المديفر" مقاطعاً إجابة الوزير بقوله: نريد إجابة محددة، "هل سيطبق الصندوق نظامه القديم على المستحقين الحاليين؟"؛ ليجيب الوزير: هذا مرتبط بقرار مجلس إدارة الصندوق.

ثم يطلب "المديفر" تحديد الإجابة بـ"نعم" أو "لا"؛ لأن هناك مواطنين لا يرغبون في التعامل مع المؤسسات المالية، وهم يستندون على قرار 82، وردّ عليه "الحقيل" بقوله: "لدينا مجلس إدارة نطرح عليه هذا الموضوع، ومستعدون للجلوس مع المواطن المعترض لإقناعه".

ووصف "المديفر" إجابة الوزير بـ"الهروب بدبلوماسية" من السؤال الذي ظل يشغل الناس.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أنا استحيت".. كيف أجاب "الحقيل" على سؤال المليون ليعيده "المديفر" 3 مرات؟!
سبق

ناضل المذيع التلفزيوني المعروف عبدالله المديفر طويلاً، دون سؤاله الذي أسماه بـ"المليون دولار"، والموجه في برنامجه مساء أمس، لضيفه وزير الإسكان ماجد الحقيل، ولم يقتنع بإجابة الوزير ووصفها بـ"الهروب بدبلوماسية"، وأعاده ٣ مرات قبل أن يقول: "أنا استحيت منك يا معالي الوزير".

وكان السؤال: "ما مصير المواطنين الذين هم على قوائم انتظار الصندوق العقاري.. هل ستتم معاملتهم بنفس النظام السابق دون إحالتهم للبنوك التجارية؟".

وكانت إجابة وزير الإسكان، أن الصندوق العقاري يحكمه مجلس إدارة يناقش تقديم الخدمة، كما أن العمل ليس فردياً، وهناك هيكلة وحوكمة تقود هذا الجانب، ونحن نحرص على أن يحصل المواطن على قرضه، كما نحرص على مَن دخله الشهري 14 ألف ريال فأقل ليحصل على كامل الدعم، يأخذ 500 ألف ريال ويرجعها كما هي 500 ألف.

وعاد "المديفر" مقاطعاً إجابة الوزير بقوله: نريد إجابة محددة، "هل سيطبق الصندوق نظامه القديم على المستحقين الحاليين؟"؛ ليجيب الوزير: هذا مرتبط بقرار مجلس إدارة الصندوق.

ثم يطلب "المديفر" تحديد الإجابة بـ"نعم" أو "لا"؛ لأن هناك مواطنين لا يرغبون في التعامل مع المؤسسات المالية، وهم يستندون على قرار 82، وردّ عليه "الحقيل" بقوله: "لدينا مجلس إدارة نطرح عليه هذا الموضوع، ومستعدون للجلوس مع المواطن المعترض لإقناعه".

ووصف "المديفر" إجابة الوزير بـ"الهروب بدبلوماسية" من السؤال الذي ظل يشغل الناس.

29 يناير 2019 - 23 جمادى الأول 1440
09:02 AM

"أنا استحيت".. كيف أجاب "الحقيل" على سؤال المليون ليعيده "المديفر" 3 مرات؟!

وصفها بـ"الهروب بدبلوماسية" من سؤال يشغل الناس.. مصير قوائم انتظار العقاري

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عيسى الحربي - الرياض
0
2,504

ناضل المذيع التلفزيوني المعروف عبدالله المديفر طويلاً، دون سؤاله الذي أسماه بـ"المليون دولار"، والموجه في برنامجه مساء أمس، لضيفه وزير الإسكان ماجد الحقيل، ولم يقتنع بإجابة الوزير ووصفها بـ"الهروب بدبلوماسية"، وأعاده ٣ مرات قبل أن يقول: "أنا استحيت منك يا معالي الوزير".

وكان السؤال: "ما مصير المواطنين الذين هم على قوائم انتظار الصندوق العقاري.. هل ستتم معاملتهم بنفس النظام السابق دون إحالتهم للبنوك التجارية؟".

وكانت إجابة وزير الإسكان، أن الصندوق العقاري يحكمه مجلس إدارة يناقش تقديم الخدمة، كما أن العمل ليس فردياً، وهناك هيكلة وحوكمة تقود هذا الجانب، ونحن نحرص على أن يحصل المواطن على قرضه، كما نحرص على مَن دخله الشهري 14 ألف ريال فأقل ليحصل على كامل الدعم، يأخذ 500 ألف ريال ويرجعها كما هي 500 ألف.

وعاد "المديفر" مقاطعاً إجابة الوزير بقوله: نريد إجابة محددة، "هل سيطبق الصندوق نظامه القديم على المستحقين الحاليين؟"؛ ليجيب الوزير: هذا مرتبط بقرار مجلس إدارة الصندوق.

ثم يطلب "المديفر" تحديد الإجابة بـ"نعم" أو "لا"؛ لأن هناك مواطنين لا يرغبون في التعامل مع المؤسسات المالية، وهم يستندون على قرار 82، وردّ عليه "الحقيل" بقوله: "لدينا مجلس إدارة نطرح عليه هذا الموضوع، ومستعدون للجلوس مع المواطن المعترض لإقناعه".

ووصف "المديفر" إجابة الوزير بـ"الهروب بدبلوماسية" من السؤال الذي ظل يشغل الناس.

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