أغلقت أمانة منطقة الرياض -ممثلة في بلدية الشفاء- منزلًا داخل أحد الأحياء السكنية التابع لنطاق البلدية الإشرافي، تم استخدامه من قِبَل عمالة أجنبية تعمل على طبخ وتجهيز وتخزين الأطعمة، وسط بيئة غير صحية، وتوزيعها على المنشآت التجارية، إضافة لمخالفتهم الاشتراطات واللوائح البلدية، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
إغلاق منزل استخدمته عمالة وافدة للطبخ وتجهيز الأطعمة داخل حي سكني بالرياض
وسط بيئة غير صحية.. إضافة إلى مخالفتهم الاشتراطات واللوائح البلدية
أغلقت أمانة منطقة الرياض -ممثلة في بلدية الشفاء- منزلًا داخل أحد الأحياء السكنية التابع لنطاق البلدية الإشرافي، تم استخدامه من قِبَل عمالة أجنبية تعمل على طبخ وتجهيز وتخزين الأطعمة، وسط بيئة غير صحية، وتوزيعها على المنشآت التجارية، إضافة لمخالفتهم الاشتراطات واللوائح البلدية، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
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إغلاق منزل استخدمته عمالة وافدة للطبخ وتجهيز الأطعمة داخل حي سكني بالرياضعبدالله البرقاوي سبق 2019-06-17
17 يونيو 2019 - 14 شوّال 1440
10:04 AM
إغلاق منزل استخدمته عمالة وافدة للطبخ وتجهيز الأطعمة داخل حي سكني بالرياض
وسط بيئة غير صحية.. إضافة إلى مخالفتهم الاشتراطات واللوائح البلدية
أغلقت أمانة منطقة الرياض -ممثلة في بلدية الشفاء- منزلًا داخل أحد الأحياء السكنية التابع لنطاق البلدية الإشرافي، تم استخدامه من قِبَل عمالة أجنبية تعمل على طبخ وتجهيز وتخزين الأطعمة، وسط بيئة غير صحية، وتوزيعها على المنشآت التجارية، إضافة لمخالفتهم الاشتراطات واللوائح البلدية، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
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