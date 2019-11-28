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للمرة الثانية.. تدريس "إطعام" ضمن مناهج التعليم العام

في منهجين أحدهما مختص بحفظ النعمة والآخر للتطوع

أعلنت الجمعية الخيرية للطعام "إطعام" عن إدراجها بشكل رسمي ضمن مناهج التعليم العام في المملكة في منهجين مختلفين، أحدهما مختص بحفظ النعمة، والآخر متعلق بالتطوع.
وقال الأمين العام والمدير التنفيذي للجمعية فيصل الشوشان: الربع الثالث من العام الجاري شهد إدراج "إطعام" للمرة الأولى في مسيرتها ضمن مناهج التعليم، من خلال مقرر مخصص لحفظ النعمة، والدور الذي تقوم به "إطعام" في هذا الجانب، والآلية التي تتبعها "إطعام" في حفظ زائد الطعام وإيصاله للمستفيدين.
وأضاف: أدرجت "إطعام" للمرة الثانية خلال الأسبوعين الماضيين من خلال منهج مادة الاجتماعيات للمرحلة المتوسطة عبر مقرر التطوع؛ إذ تم تسليط الضوء على تجربة فريق "إطعام" التطوعي، والدور الذي تلعبه في مجال التطوع وإشراك أفراد المجتمع في البرامج التطوعية المتعلقة بحفظ الأطعمة وإيصالها للمستفيدين.
وأعرب "الشوشان" عن امتنان مجلس إدارة الجمعية وكافة منسوبيها للأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان على الرعاية الدائمة التي تستقيها "إطعام" من قبلهما، والدعم الكبير الذي تتلقاه الجمعية من مقام إمارة المنطقة الشرقية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية؛ حتى استطاعت "إطعام" أن تحقق تقدمًا ملحوظًا في مجال نشر ثقافة حفظ النعمة لدى المجتمع.
وثمّن، باسم مجلس إدارة الجمعية، لوكالة المناهج بوزارة التعليم، الثقة الممنوحة لـ"إطعام"، واختيارها كنموذج للعمل المحترف في قطاع حفظ النعمة في المملكة.
وأكد أن وجود "إطعام" ضمن مناهج التعليم العام يضاعف المسؤولية على الجمعية لمواصلة الجهود وتحقيق المزيد من القفزات.

إطعام الجمعية الخيرية للطعام مناهج التعليم العام

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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للمرة الثانية.. تدريس "إطعام" ضمن مناهج التعليم العام
سبق

أعلنت الجمعية الخيرية للطعام "إطعام" عن إدراجها بشكل رسمي ضمن مناهج التعليم العام في المملكة في منهجين مختلفين، أحدهما مختص بحفظ النعمة، والآخر متعلق بالتطوع.
وقال الأمين العام والمدير التنفيذي للجمعية فيصل الشوشان: الربع الثالث من العام الجاري شهد إدراج "إطعام" للمرة الأولى في مسيرتها ضمن مناهج التعليم، من خلال مقرر مخصص لحفظ النعمة، والدور الذي تقوم به "إطعام" في هذا الجانب، والآلية التي تتبعها "إطعام" في حفظ زائد الطعام وإيصاله للمستفيدين.
وأضاف: أدرجت "إطعام" للمرة الثانية خلال الأسبوعين الماضيين من خلال منهج مادة الاجتماعيات للمرحلة المتوسطة عبر مقرر التطوع؛ إذ تم تسليط الضوء على تجربة فريق "إطعام" التطوعي، والدور الذي تلعبه في مجال التطوع وإشراك أفراد المجتمع في البرامج التطوعية المتعلقة بحفظ الأطعمة وإيصالها للمستفيدين.
وأعرب "الشوشان" عن امتنان مجلس إدارة الجمعية وكافة منسوبيها للأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان على الرعاية الدائمة التي تستقيها "إطعام" من قبلهما، والدعم الكبير الذي تتلقاه الجمعية من مقام إمارة المنطقة الشرقية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية؛ حتى استطاعت "إطعام" أن تحقق تقدمًا ملحوظًا في مجال نشر ثقافة حفظ النعمة لدى المجتمع.
وثمّن، باسم مجلس إدارة الجمعية، لوكالة المناهج بوزارة التعليم، الثقة الممنوحة لـ"إطعام"، واختيارها كنموذج للعمل المحترف في قطاع حفظ النعمة في المملكة.
وأكد أن وجود "إطعام" ضمن مناهج التعليم العام يضاعف المسؤولية على الجمعية لمواصلة الجهود وتحقيق المزيد من القفزات.

28 نوفمبر 2019 - 1 ربيع الآخر 1441
01:15 PM

للمرة الثانية.. تدريس "إطعام" ضمن مناهج التعليم العام

في منهجين أحدهما مختص بحفظ النعمة والآخر للتطوع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الجمعية الخيرية للطعام "إطعام" عن إدراجها بشكل رسمي ضمن مناهج التعليم العام في المملكة في منهجين مختلفين، أحدهما مختص بحفظ النعمة، والآخر متعلق بالتطوع.
وقال الأمين العام والمدير التنفيذي للجمعية فيصل الشوشان: الربع الثالث من العام الجاري شهد إدراج "إطعام" للمرة الأولى في مسيرتها ضمن مناهج التعليم، من خلال مقرر مخصص لحفظ النعمة، والدور الذي تقوم به "إطعام" في هذا الجانب، والآلية التي تتبعها "إطعام" في حفظ زائد الطعام وإيصاله للمستفيدين.
وأضاف: أدرجت "إطعام" للمرة الثانية خلال الأسبوعين الماضيين من خلال منهج مادة الاجتماعيات للمرحلة المتوسطة عبر مقرر التطوع؛ إذ تم تسليط الضوء على تجربة فريق "إطعام" التطوعي، والدور الذي تلعبه في مجال التطوع وإشراك أفراد المجتمع في البرامج التطوعية المتعلقة بحفظ الأطعمة وإيصالها للمستفيدين.
وأعرب "الشوشان" عن امتنان مجلس إدارة الجمعية وكافة منسوبيها للأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان على الرعاية الدائمة التي تستقيها "إطعام" من قبلهما، والدعم الكبير الذي تتلقاه الجمعية من مقام إمارة المنطقة الشرقية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية؛ حتى استطاعت "إطعام" أن تحقق تقدمًا ملحوظًا في مجال نشر ثقافة حفظ النعمة لدى المجتمع.
وثمّن، باسم مجلس إدارة الجمعية، لوكالة المناهج بوزارة التعليم، الثقة الممنوحة لـ"إطعام"، واختيارها كنموذج للعمل المحترف في قطاع حفظ النعمة في المملكة.
وأكد أن وجود "إطعام" ضمن مناهج التعليم العام يضاعف المسؤولية على الجمعية لمواصلة الجهود وتحقيق المزيد من القفزات.

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