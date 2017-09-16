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شاهد.. "المتقاعدين الأهلية" تطلق مبادرة "المشي صحتي"

بمشاركة نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية

أطلقت جمعية المتقاعدين الأهلية، الاثنين، فعالية "المشي صحتي" ضمن أنشطتها المجدولة لهذا العام، بمشاركة نائب الوزير ماجد بن عبد الرحيم الغانمي، ووكيل الوزارة سليمان الزبن.

وكان لذلك وقع في نفوس المشاركين من منسوبي الجمعية وضيوفهم من مشاة جامعة الملك سعود، ومشاة الرياض، وعدد كبير من الهواة والرياضيين ووجوه المجتمع.

وثمن رئيس مجلس إدارة الجمعية اللواء ركن مهندس صالح بن منصور القرشي، في كلمة رحب فيها بنائب الوزير ووكيل الوزارة، المبادرة التي تعطي أكثر من رسالة وصورة يُقدرها المجتمع العامل والمتقاعد المدني والعسكري بكل فئاته وجميع جهات القطاع غير الربحي التي يسرها مثل هذا الحراك المجتمعي والتفاعل الرسمي معه.

وقدم "القرشي" شكره وشكر كل المشاركين في هذه الفعالية على هذه البادرة الكريمة، والتي تعد أحد صور الدعم للجمعية ومنسوبيها ورسالة لأهمية رياضة المشي للحفاظ على صحة المتقاعد، مما ينعكس إيجاباً على حيويته ونشاطه، وهذا ما أكد عليه أحد أهم محاور رؤية المملكة 2030 التي أكدت زيادة النشاط الرياضي لجميع الأعمال رجالاً ونساء.

وأبدى النائب ووكيل الوزارة سعادتهما بالمشاركة في الفعالية والتي تعد دعماً لفئة غالية خدمت وطنها بكل إخلاص، وجاء الوقت لدعمهم ومشاركتهم في أنشطتهم وبرامجهم وتقديم الخدمة التي تليق بهم.

كما أكدا على الوقوف الكامل بجانب الجمعية في انطلاقتها المثالية في ثوبها الجديد، مؤكدين اهتمام القيادة بالمتقاعد وقناعتها بقدراته الكامنة وخبراته المتعددة وأنه يمكن الاستفادة منها وإعادة تدويرها وتقديمها كاستشارات للجهات المحتاجة، بالإضافة إلى القناعة التامة بحق المتقاعد في جودة الحياة التي تسعى الرؤية الطموحة في تحقيقها بعدد من المسارات التنموية.

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شاهد.. "المتقاعدين الأهلية" تطلق مبادرة "المشي صحتي"
سبق

أطلقت جمعية المتقاعدين الأهلية، الاثنين، فعالية "المشي صحتي" ضمن أنشطتها المجدولة لهذا العام، بمشاركة نائب الوزير ماجد بن عبد الرحيم الغانمي، ووكيل الوزارة سليمان الزبن.

وكان لذلك وقع في نفوس المشاركين من منسوبي الجمعية وضيوفهم من مشاة جامعة الملك سعود، ومشاة الرياض، وعدد كبير من الهواة والرياضيين ووجوه المجتمع.

وثمن رئيس مجلس إدارة الجمعية اللواء ركن مهندس صالح بن منصور القرشي، في كلمة رحب فيها بنائب الوزير ووكيل الوزارة، المبادرة التي تعطي أكثر من رسالة وصورة يُقدرها المجتمع العامل والمتقاعد المدني والعسكري بكل فئاته وجميع جهات القطاع غير الربحي التي يسرها مثل هذا الحراك المجتمعي والتفاعل الرسمي معه.

وقدم "القرشي" شكره وشكر كل المشاركين في هذه الفعالية على هذه البادرة الكريمة، والتي تعد أحد صور الدعم للجمعية ومنسوبيها ورسالة لأهمية رياضة المشي للحفاظ على صحة المتقاعد، مما ينعكس إيجاباً على حيويته ونشاطه، وهذا ما أكد عليه أحد أهم محاور رؤية المملكة 2030 التي أكدت زيادة النشاط الرياضي لجميع الأعمال رجالاً ونساء.

وأبدى النائب ووكيل الوزارة سعادتهما بالمشاركة في الفعالية والتي تعد دعماً لفئة غالية خدمت وطنها بكل إخلاص، وجاء الوقت لدعمهم ومشاركتهم في أنشطتهم وبرامجهم وتقديم الخدمة التي تليق بهم.

كما أكدا على الوقوف الكامل بجانب الجمعية في انطلاقتها المثالية في ثوبها الجديد، مؤكدين اهتمام القيادة بالمتقاعد وقناعتها بقدراته الكامنة وخبراته المتعددة وأنه يمكن الاستفادة منها وإعادة تدويرها وتقديمها كاستشارات للجهات المحتاجة، بالإضافة إلى القناعة التامة بحق المتقاعد في جودة الحياة التي تسعى الرؤية الطموحة في تحقيقها بعدد من المسارات التنموية.

16 سبتمبر 2019 - 17 محرّم 1441
08:05 PM

شاهد.. "المتقاعدين الأهلية" تطلق مبادرة "المشي صحتي"

بمشاركة نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت جمعية المتقاعدين الأهلية، الاثنين، فعالية "المشي صحتي" ضمن أنشطتها المجدولة لهذا العام، بمشاركة نائب الوزير ماجد بن عبد الرحيم الغانمي، ووكيل الوزارة سليمان الزبن.

وكان لذلك وقع في نفوس المشاركين من منسوبي الجمعية وضيوفهم من مشاة جامعة الملك سعود، ومشاة الرياض، وعدد كبير من الهواة والرياضيين ووجوه المجتمع.

وثمن رئيس مجلس إدارة الجمعية اللواء ركن مهندس صالح بن منصور القرشي، في كلمة رحب فيها بنائب الوزير ووكيل الوزارة، المبادرة التي تعطي أكثر من رسالة وصورة يُقدرها المجتمع العامل والمتقاعد المدني والعسكري بكل فئاته وجميع جهات القطاع غير الربحي التي يسرها مثل هذا الحراك المجتمعي والتفاعل الرسمي معه.

وقدم "القرشي" شكره وشكر كل المشاركين في هذه الفعالية على هذه البادرة الكريمة، والتي تعد أحد صور الدعم للجمعية ومنسوبيها ورسالة لأهمية رياضة المشي للحفاظ على صحة المتقاعد، مما ينعكس إيجاباً على حيويته ونشاطه، وهذا ما أكد عليه أحد أهم محاور رؤية المملكة 2030 التي أكدت زيادة النشاط الرياضي لجميع الأعمال رجالاً ونساء.

وأبدى النائب ووكيل الوزارة سعادتهما بالمشاركة في الفعالية والتي تعد دعماً لفئة غالية خدمت وطنها بكل إخلاص، وجاء الوقت لدعمهم ومشاركتهم في أنشطتهم وبرامجهم وتقديم الخدمة التي تليق بهم.

كما أكدا على الوقوف الكامل بجانب الجمعية في انطلاقتها المثالية في ثوبها الجديد، مؤكدين اهتمام القيادة بالمتقاعد وقناعتها بقدراته الكامنة وخبراته المتعددة وأنه يمكن الاستفادة منها وإعادة تدويرها وتقديمها كاستشارات للجهات المحتاجة، بالإضافة إلى القناعة التامة بحق المتقاعد في جودة الحياة التي تسعى الرؤية الطموحة في تحقيقها بعدد من المسارات التنموية.

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