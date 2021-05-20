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سلطنة عمان: 802 إصابة جديدة بـ"كورونا"

مجموع المتعافين يصل إلى 192.973 حالة

سجلت سلطنة عمان خلال الـ24 الساعة الماضية، 802 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و11 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة العمانية اليوم، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 208607 إصابات؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 2239 حالة وفاة.

وأشارت إلى أن 775 حالة تَماثلت للشفاء؛ ليصل مجموع المتعافين فيها إلى 192973 حالة.

سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد

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سلطنة عمان: 802 إصابة جديدة بـ"كورونا"
سبق

سجلت سلطنة عمان خلال الـ24 الساعة الماضية، 802 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و11 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة العمانية اليوم، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 208607 إصابات؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 2239 حالة وفاة.

وأشارت إلى أن 775 حالة تَماثلت للشفاء؛ ليصل مجموع المتعافين فيها إلى 192973 حالة.

20 مايو 2021 - 8 شوّال 1442
01:53 PM

سلطنة عمان: 802 إصابة جديدة بـ"كورونا"

مجموع المتعافين يصل إلى 192.973 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت سلطنة عمان خلال الـ24 الساعة الماضية، 802 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و11 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة العمانية اليوم، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 208607 إصابات؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 2239 حالة وفاة.

وأشارت إلى أن 775 حالة تَماثلت للشفاء؛ ليصل مجموع المتعافين فيها إلى 192973 حالة.

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