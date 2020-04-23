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أمير مكة يهنّئ القيادة بمناسبة حلول شهر ‎رمضان المبارك

رفع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل؛ التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله- بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وتمنّى "الفيصل" من الله أن يعيد هذه المناسبة العظيمة على قيادة المملكة والمواطنين والمقيمين وقد تجاوزنا الظروف الراهنة التي يمر بها العالم جراء جائحة كورونا.

كما قدم أمير منطقة مكة المكرمة التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وسأل الله -سبحانه وتعالى- أن يعيد تلك المناسبة على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، بالصحة والعافية، وأن يُديم على بلادنا الغالية أمنها وأمانها.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمير مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير مكة يهنّئ القيادة بمناسبة حلول شهر ‎رمضان المبارك
سبق

رفع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل؛ التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله- بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وتمنّى "الفيصل" من الله أن يعيد هذه المناسبة العظيمة على قيادة المملكة والمواطنين والمقيمين وقد تجاوزنا الظروف الراهنة التي يمر بها العالم جراء جائحة كورونا.

كما قدم أمير منطقة مكة المكرمة التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وسأل الله -سبحانه وتعالى- أن يعيد تلك المناسبة على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، بالصحة والعافية، وأن يُديم على بلادنا الغالية أمنها وأمانها.

23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441
10:03 PM

أمير مكة يهنّئ القيادة بمناسبة حلول شهر ‎رمضان المبارك

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
3
3,719

رفع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل؛ التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله- بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وتمنّى "الفيصل" من الله أن يعيد هذه المناسبة العظيمة على قيادة المملكة والمواطنين والمقيمين وقد تجاوزنا الظروف الراهنة التي يمر بها العالم جراء جائحة كورونا.

كما قدم أمير منطقة مكة المكرمة التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وسأل الله -سبحانه وتعالى- أن يعيد تلك المناسبة على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، بالصحة والعافية، وأن يُديم على بلادنا الغالية أمنها وأمانها.

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