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وزير العمل والتنمية الاجتماعية لأحد أطباء الأسنان: توطين هذه المهنة بات قريبًا

أثناء زيارة خاصة

علمت مصادر "سبق" أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بصدد إصدار عدد من قرارات التوطين، تشمل مهنة طب الأسنان.

وأكدت تلك المعلومات تغريدة طبيب الأسنان السعودي سلطان أبوحثرة، الذي غرد بعد أن زاره وزير العمل والتنمية الاجتماعية م. أحمد بن سليمان الراجحي؛ إذ قال في تغريدته: "تشرفت بزيارة معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية م. أحمد الراجحي لمشروعي، وتكلمنا بودية معه أنا وزملائي السعوديون، وتحدثنا عن مستقبل الأطباء السعوديين. وأحب أن أبشركم يا أطباء الأسنان؛ بلَّغني الوزير بأن وزارة العمل تشتغل حاليًا على عدد من البرامج لتمكين أطباء الأسنان من العمل، وقريبًا". مرفقًا مع التغريدة مقطعًا قصيرًا عن زيارة الوزير.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد عملت خلال السنتين الماضيتين على توطين عدد كبير من المهن في مختلف القطاعات، وتمكين السعوديين والسعوديات؛ وذلك بهدف خلق المزيد من الفرص الوظيفية المميزة والطموحة لأبناء وبنات الوطن، بما يتواكب مع رؤية السعودية 2030، إضافة إلى دعم المشاريع الوطنية الناشئة، وتشجيع العمل الحُر، وإقرار عدد من التشريعات التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل، وتحفيز الشباب والشابات على الالتحاق بالقطاع الخاص.

ورجَّحت مصادر صحيفة سبق الإلكترونية أن توطين مهنة طب الأسنان بات قريبًا جدًّا؛ إذ ينتظر خلال الأيام القادمة صدور القرار بشكل رسمي من معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية، مرفقًا به عددًا من الضوابط المتعلقة بتوطين المهنة.

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي طب الأسنان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير العمل والتنمية الاجتماعية لأحد أطباء الأسنان: توطين هذه المهنة بات قريبًا
سبق

علمت مصادر "سبق" أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بصدد إصدار عدد من قرارات التوطين، تشمل مهنة طب الأسنان.

وأكدت تلك المعلومات تغريدة طبيب الأسنان السعودي سلطان أبوحثرة، الذي غرد بعد أن زاره وزير العمل والتنمية الاجتماعية م. أحمد بن سليمان الراجحي؛ إذ قال في تغريدته: "تشرفت بزيارة معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية م. أحمد الراجحي لمشروعي، وتكلمنا بودية معه أنا وزملائي السعوديون، وتحدثنا عن مستقبل الأطباء السعوديين. وأحب أن أبشركم يا أطباء الأسنان؛ بلَّغني الوزير بأن وزارة العمل تشتغل حاليًا على عدد من البرامج لتمكين أطباء الأسنان من العمل، وقريبًا". مرفقًا مع التغريدة مقطعًا قصيرًا عن زيارة الوزير.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد عملت خلال السنتين الماضيتين على توطين عدد كبير من المهن في مختلف القطاعات، وتمكين السعوديين والسعوديات؛ وذلك بهدف خلق المزيد من الفرص الوظيفية المميزة والطموحة لأبناء وبنات الوطن، بما يتواكب مع رؤية السعودية 2030، إضافة إلى دعم المشاريع الوطنية الناشئة، وتشجيع العمل الحُر، وإقرار عدد من التشريعات التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل، وتحفيز الشباب والشابات على الالتحاق بالقطاع الخاص.

ورجَّحت مصادر صحيفة سبق الإلكترونية أن توطين مهنة طب الأسنان بات قريبًا جدًّا؛ إذ ينتظر خلال الأيام القادمة صدور القرار بشكل رسمي من معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية، مرفقًا به عددًا من الضوابط المتعلقة بتوطين المهنة.

14 أكتوبر 2019 - 15 صفر 1441
11:20 PM

وزير العمل والتنمية الاجتماعية لأحد أطباء الأسنان: توطين هذه المهنة بات قريبًا

أثناء زيارة خاصة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
5
5,210

علمت مصادر "سبق" أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بصدد إصدار عدد من قرارات التوطين، تشمل مهنة طب الأسنان.

وأكدت تلك المعلومات تغريدة طبيب الأسنان السعودي سلطان أبوحثرة، الذي غرد بعد أن زاره وزير العمل والتنمية الاجتماعية م. أحمد بن سليمان الراجحي؛ إذ قال في تغريدته: "تشرفت بزيارة معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية م. أحمد الراجحي لمشروعي، وتكلمنا بودية معه أنا وزملائي السعوديون، وتحدثنا عن مستقبل الأطباء السعوديين. وأحب أن أبشركم يا أطباء الأسنان؛ بلَّغني الوزير بأن وزارة العمل تشتغل حاليًا على عدد من البرامج لتمكين أطباء الأسنان من العمل، وقريبًا". مرفقًا مع التغريدة مقطعًا قصيرًا عن زيارة الوزير.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد عملت خلال السنتين الماضيتين على توطين عدد كبير من المهن في مختلف القطاعات، وتمكين السعوديين والسعوديات؛ وذلك بهدف خلق المزيد من الفرص الوظيفية المميزة والطموحة لأبناء وبنات الوطن، بما يتواكب مع رؤية السعودية 2030، إضافة إلى دعم المشاريع الوطنية الناشئة، وتشجيع العمل الحُر، وإقرار عدد من التشريعات التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل، وتحفيز الشباب والشابات على الالتحاق بالقطاع الخاص.

ورجَّحت مصادر صحيفة سبق الإلكترونية أن توطين مهنة طب الأسنان بات قريبًا جدًّا؛ إذ ينتظر خلال الأيام القادمة صدور القرار بشكل رسمي من معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية، مرفقًا به عددًا من الضوابط المتعلقة بتوطين المهنة.

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