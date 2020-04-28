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السياحة العالمية تدعو الدول إلى البدء في تخفيف القيود بشرط الالتزام الصحي

قالت إنها ستتواصل مع المسؤولين للمساعدة في تعافي الحركة السياحية

دعا الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي، الدول إلى تخفيف قيود السفر المفروضة بسبب فيروس كورونا المستجد كلما أمكن، كما دعا المسؤولين في العالم إلى مراجعة القيود باستمرار ورفعها بشرط الالتزام بالاشتراطات الصحية.

وفي التفاصيل، علقت المنظمة على تعديل بعض الدول للقيود في الفترة الأخيرة، مبيّنة أنها ستتواصل مع المسؤولين للمساعدة في تعافي وانتعاش الحركة السياحية العالمية من جديد في الوقت المناسب.

وحددت المنظمة أربعة أنواع رئيسة من القيود على السفر وهي إغلاق الحدود كليًا أو جزئيًا أمام السائحين، والثاني قيود السفر الخاصة بالوجهة والثالث الوقف الكلي أو الجزئي للرحلات والرابع تدابير صحية.

يُذكر أن المنظمة قد أصدرت تقريرًا بيّن أن 96 % من جميع الوجهات حول العالم فرضت قيودًا على السفر وأغلقت نحو 90 % من الوجهات السياحية حدودها كليًا أو جزئيًا أمام السائحين في حين أغلقت 44 وجهة سياحية أخرى أمام بعض السائحين اعتمادًا على بلد المنشأ.

منظمة السياحة العالمية رئيس منظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ سياحة / سياحة خارجية

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السياحة العالمية تدعو الدول إلى البدء في تخفيف القيود بشرط الالتزام الصحي
سبق

دعا الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي، الدول إلى تخفيف قيود السفر المفروضة بسبب فيروس كورونا المستجد كلما أمكن، كما دعا المسؤولين في العالم إلى مراجعة القيود باستمرار ورفعها بشرط الالتزام بالاشتراطات الصحية.

وفي التفاصيل، علقت المنظمة على تعديل بعض الدول للقيود في الفترة الأخيرة، مبيّنة أنها ستتواصل مع المسؤولين للمساعدة في تعافي وانتعاش الحركة السياحية العالمية من جديد في الوقت المناسب.

وحددت المنظمة أربعة أنواع رئيسة من القيود على السفر وهي إغلاق الحدود كليًا أو جزئيًا أمام السائحين، والثاني قيود السفر الخاصة بالوجهة والثالث الوقف الكلي أو الجزئي للرحلات والرابع تدابير صحية.

يُذكر أن المنظمة قد أصدرت تقريرًا بيّن أن 96 % من جميع الوجهات حول العالم فرضت قيودًا على السفر وأغلقت نحو 90 % من الوجهات السياحية حدودها كليًا أو جزئيًا أمام السائحين في حين أغلقت 44 وجهة سياحية أخرى أمام بعض السائحين اعتمادًا على بلد المنشأ.

28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441
11:04 PM

السياحة العالمية تدعو الدول إلى البدء في تخفيف القيود بشرط الالتزام الصحي

قالت إنها ستتواصل مع المسؤولين للمساعدة في تعافي الحركة السياحية

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خالد خليل - الرياض
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دعا الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي، الدول إلى تخفيف قيود السفر المفروضة بسبب فيروس كورونا المستجد كلما أمكن، كما دعا المسؤولين في العالم إلى مراجعة القيود باستمرار ورفعها بشرط الالتزام بالاشتراطات الصحية.

وفي التفاصيل، علقت المنظمة على تعديل بعض الدول للقيود في الفترة الأخيرة، مبيّنة أنها ستتواصل مع المسؤولين للمساعدة في تعافي وانتعاش الحركة السياحية العالمية من جديد في الوقت المناسب.

وحددت المنظمة أربعة أنواع رئيسة من القيود على السفر وهي إغلاق الحدود كليًا أو جزئيًا أمام السائحين، والثاني قيود السفر الخاصة بالوجهة والثالث الوقف الكلي أو الجزئي للرحلات والرابع تدابير صحية.

يُذكر أن المنظمة قد أصدرت تقريرًا بيّن أن 96 % من جميع الوجهات حول العالم فرضت قيودًا على السفر وأغلقت نحو 90 % من الوجهات السياحية حدودها كليًا أو جزئيًا أمام السائحين في حين أغلقت 44 وجهة سياحية أخرى أمام بعض السائحين اعتمادًا على بلد المنشأ.

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