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"الأحمري": اللائحة الجديدة لمعادلة الشهادات الجامعية نقلة نوعية في مسيرة الجامعات بالسعودية

أكد أن إجراءات المعادلة إلكترونيًا للمبتعثين لن تستغرق أكثر من ٧ أيام عمل منذ اكتمال المسوغات

أكد المتحدث باسم التعليم الجامعي طارق الأحمري أن لائحة معادلة الشهادات الجامعية الجديدة؛ التي صدرت موافقة وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ عليها تعد نقلة نوعية في مسيرة التعليم الجامعي في المملكة، بما يعزز من حوكمة الإجراءات.

وقال "الأحمري" في تغريدات له على تويتر: صدر قرار ‫وزير التعليم بالموافقة على لائحة معادلة الشهادات الجامعية الجديدة؛ التي تعد نقلة نوعية في مسيرة التعليم الجامعي في المملكة، بما يعزز من حوكمة الإجراءات، ومرونتها، ودقتها، وسرعة اتخاذ القرار من اللجنة المعنية.

وقال: أبرز الفروقات بين لائحة الشهادات الجامعية القديمة واللائحة الجديدة، حيث لن يستغرق إجراء معادلة الشهادة إلكترونيًا للمبتعثين أكثر من ٧ أيام عمل منذ اكتمال مسوغات طلب إغلاق البعثة نظامًا.

وأصاف: إعادة تشكيل لجنة معادلة الشهادات الجامعية بوزارة التعليم بما يتناسب مع الهيكل التنظيمي للوزارة، وشمولية مشاركة جهات حكومية وذوي الاختصاص والخبرة.

وتابع "الأحمري": تنص اللائحة الجديدة لمعادلة الشهادات التي وافق عليها ‫وزير التعليم على تشكيل لجنة للنظر في تظلمات معادلة الشهادات، من خلال التقديم على الموقع الرسمي للوزارة خلال ٦٠ يومًا من تاريخ الإبلاغ بقرار معادلة الشهادات، بما يضمن تطبيق العدالة لجميع القرارات.

المتحدث باسم التعليم الجامعي طارق الأحمري اللائحة الجديدة لمعادلة الشهادات الجامعية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأحمري": اللائحة الجديدة لمعادلة الشهادات الجامعية نقلة نوعية في مسيرة الجامعات بالسعودية
سبق

أكد المتحدث باسم التعليم الجامعي طارق الأحمري أن لائحة معادلة الشهادات الجامعية الجديدة؛ التي صدرت موافقة وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ عليها تعد نقلة نوعية في مسيرة التعليم الجامعي في المملكة، بما يعزز من حوكمة الإجراءات.

وقال "الأحمري" في تغريدات له على تويتر: صدر قرار ‫وزير التعليم بالموافقة على لائحة معادلة الشهادات الجامعية الجديدة؛ التي تعد نقلة نوعية في مسيرة التعليم الجامعي في المملكة، بما يعزز من حوكمة الإجراءات، ومرونتها، ودقتها، وسرعة اتخاذ القرار من اللجنة المعنية.

وقال: أبرز الفروقات بين لائحة الشهادات الجامعية القديمة واللائحة الجديدة، حيث لن يستغرق إجراء معادلة الشهادة إلكترونيًا للمبتعثين أكثر من ٧ أيام عمل منذ اكتمال مسوغات طلب إغلاق البعثة نظامًا.

وأصاف: إعادة تشكيل لجنة معادلة الشهادات الجامعية بوزارة التعليم بما يتناسب مع الهيكل التنظيمي للوزارة، وشمولية مشاركة جهات حكومية وذوي الاختصاص والخبرة.

وتابع "الأحمري": تنص اللائحة الجديدة لمعادلة الشهادات التي وافق عليها ‫وزير التعليم على تشكيل لجنة للنظر في تظلمات معادلة الشهادات، من خلال التقديم على الموقع الرسمي للوزارة خلال ٦٠ يومًا من تاريخ الإبلاغ بقرار معادلة الشهادات، بما يضمن تطبيق العدالة لجميع القرارات.

14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
11:14 PM

"الأحمري": اللائحة الجديدة لمعادلة الشهادات الجامعية نقلة نوعية في مسيرة الجامعات بالسعودية

أكد أن إجراءات المعادلة إلكترونيًا للمبتعثين لن تستغرق أكثر من ٧ أيام عمل منذ اكتمال المسوغات

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مسلّم الهواملة - الرياض
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أكد المتحدث باسم التعليم الجامعي طارق الأحمري أن لائحة معادلة الشهادات الجامعية الجديدة؛ التي صدرت موافقة وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ عليها تعد نقلة نوعية في مسيرة التعليم الجامعي في المملكة، بما يعزز من حوكمة الإجراءات.

وقال "الأحمري" في تغريدات له على تويتر: صدر قرار ‫وزير التعليم بالموافقة على لائحة معادلة الشهادات الجامعية الجديدة؛ التي تعد نقلة نوعية في مسيرة التعليم الجامعي في المملكة، بما يعزز من حوكمة الإجراءات، ومرونتها، ودقتها، وسرعة اتخاذ القرار من اللجنة المعنية.

وقال: أبرز الفروقات بين لائحة الشهادات الجامعية القديمة واللائحة الجديدة، حيث لن يستغرق إجراء معادلة الشهادة إلكترونيًا للمبتعثين أكثر من ٧ أيام عمل منذ اكتمال مسوغات طلب إغلاق البعثة نظامًا.

وأصاف: إعادة تشكيل لجنة معادلة الشهادات الجامعية بوزارة التعليم بما يتناسب مع الهيكل التنظيمي للوزارة، وشمولية مشاركة جهات حكومية وذوي الاختصاص والخبرة.

وتابع "الأحمري": تنص اللائحة الجديدة لمعادلة الشهادات التي وافق عليها ‫وزير التعليم على تشكيل لجنة للنظر في تظلمات معادلة الشهادات، من خلال التقديم على الموقع الرسمي للوزارة خلال ٦٠ يومًا من تاريخ الإبلاغ بقرار معادلة الشهادات، بما يضمن تطبيق العدالة لجميع القرارات.

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