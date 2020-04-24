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إسبانيا: ارتفاع الإصابات اليومية بتسجيل 6740 إصابة جديدة

إجمالي الإصابات 220 ألفاً والوفيات 22524

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية تسجيل 6740 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، و367 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وجاء في بيان وزارة الصحة، اليوم الجمعة، "ارتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا إلى 219764 من مستوى 213024 سُجلت أمس الخميس، كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 22524 من مستوى 22157".

وتظهر البيانات الجديدة، عودة مستوى الإصابات اليومية إلى الارتفاع بعد الزيادات الطفيفة التي سجّلتها على مدار اليومين الماضيين.

في حين لفتت البيانات إلى تراجع في مستوى الوفيات اليومي بلغ 367 بعد أن سجل 440 وفاة أمس الخميس.

وتحتل إسبانيا المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي في قائمتَي الدول الأكثر تضرراً بالوباء في العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات.

فيروس كورونا الجديد إسبانيا

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إسبانيا: ارتفاع الإصابات اليومية بتسجيل 6740 إصابة جديدة
سبق

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية تسجيل 6740 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، و367 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وجاء في بيان وزارة الصحة، اليوم الجمعة، "ارتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا إلى 219764 من مستوى 213024 سُجلت أمس الخميس، كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 22524 من مستوى 22157".

وتظهر البيانات الجديدة، عودة مستوى الإصابات اليومية إلى الارتفاع بعد الزيادات الطفيفة التي سجّلتها على مدار اليومين الماضيين.

في حين لفتت البيانات إلى تراجع في مستوى الوفيات اليومي بلغ 367 بعد أن سجل 440 وفاة أمس الخميس.

وتحتل إسبانيا المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي في قائمتَي الدول الأكثر تضرراً بالوباء في العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات.

24 إبريل 2020 - 1 رمضان 1441
02:43 PM

إسبانيا: ارتفاع الإصابات اليومية بتسجيل 6740 إصابة جديدة

إجمالي الإصابات 220 ألفاً والوفيات 22524

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الإسبانية تسجيل 6740 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، و367 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وجاء في بيان وزارة الصحة، اليوم الجمعة، "ارتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا إلى 219764 من مستوى 213024 سُجلت أمس الخميس، كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 22524 من مستوى 22157".

وتظهر البيانات الجديدة، عودة مستوى الإصابات اليومية إلى الارتفاع بعد الزيادات الطفيفة التي سجّلتها على مدار اليومين الماضيين.

في حين لفتت البيانات إلى تراجع في مستوى الوفيات اليومي بلغ 367 بعد أن سجل 440 وفاة أمس الخميس.

وتحتل إسبانيا المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي في قائمتَي الدول الأكثر تضرراً بالوباء في العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات.

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