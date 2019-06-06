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حسابات "موسم العيد" تجتذب نجوم مواقع التواصل ومشاهيرها

شاركت متابعيها بجوائز وسيارات وهدايا.. وبمعلومات عن 350 فعالية

حظيت حسابات "موسم العيد" على مواقع التواصل الاجتماعي بأكثر من خمسة ملايين تفاعل حتى ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

وتفصيلاً، شهدت هوية "موسم العيد الموحدة" التي تم إطلاقها للمرة الأولى عبر حساب "موسم العيد" تفاعلاً كبيرًا من النجوم والمشاهير؛ إذ توسطت صورهم "الهوية الجديدة" على حساباتهم الشخصية قبيل انطلاق العيد، فيما دعا عدد منهم إلى متابعة حسابات الموسم، مشيدين بما تقدمه من معلومات مختلفة لما يزيد على 350 فعالية في مختلف مناطق السعودية.

ووفَّرت حسابات موسم السعودية على مواقع التواصل الاجتماعي المعلومات الخاصة عما يزيد على 350 فعالية، تم إقامتها في مختلف مناطق السعودية.

وحرصت حسابات "موسم العيد" على مشاركة متابعيها الفرحة بتوزيع جوائز بأكثر من نصف مليون ريال، شملت سيارات وهدايا قيمة، قدمتها لأفضل صورة تتوسط هوية الموسم لجميع المتابعين على مواقع التواصل، على أن تكون آلية المشاركة بمتابعة الحساب، ومشاركة صور شخصية وعائلية من "لمة العيد"، وإرسالها لحساب الموسم مذيلة بهاشتاق #هذا-العيد و#عيديتكم-علينا.

ووفَّر الموسم العديد من الخدمات التفاعلية، من بينها "روزنامة" الفعاليات التفاعلية التي تتيح الوصول إلى الفعالية، وحجز التذاكر الخاصة بها عبر الضغط على صورة الفعالية.

وحول إتاحة الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع استخدمت حسابات "موسم العيد" خاصية التعرُّف على وصف الصورة على "تويتر" المخصصة لذوي الإعاقة البصرية، التي تسمح بإضافة تعليق على الصورة لمساعدة المكفوفين على فهم محتواها.

يُذكر أن "موسم العيد" في السعودية لفت الأنظار بفعالياته وعروضه المتنوعة؛ إذ احتل وسما #عيديتكم-علينا و#هنا-العيد المركزَيْن الأول والثاني عالميًّا خلال الأيام القليلة الماضية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حسابات "موسم العيد" تجتذب نجوم مواقع التواصل ومشاهيرها
سبق

حظيت حسابات "موسم العيد" على مواقع التواصل الاجتماعي بأكثر من خمسة ملايين تفاعل حتى ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

وتفصيلاً، شهدت هوية "موسم العيد الموحدة" التي تم إطلاقها للمرة الأولى عبر حساب "موسم العيد" تفاعلاً كبيرًا من النجوم والمشاهير؛ إذ توسطت صورهم "الهوية الجديدة" على حساباتهم الشخصية قبيل انطلاق العيد، فيما دعا عدد منهم إلى متابعة حسابات الموسم، مشيدين بما تقدمه من معلومات مختلفة لما يزيد على 350 فعالية في مختلف مناطق السعودية.

ووفَّرت حسابات موسم السعودية على مواقع التواصل الاجتماعي المعلومات الخاصة عما يزيد على 350 فعالية، تم إقامتها في مختلف مناطق السعودية.

وحرصت حسابات "موسم العيد" على مشاركة متابعيها الفرحة بتوزيع جوائز بأكثر من نصف مليون ريال، شملت سيارات وهدايا قيمة، قدمتها لأفضل صورة تتوسط هوية الموسم لجميع المتابعين على مواقع التواصل، على أن تكون آلية المشاركة بمتابعة الحساب، ومشاركة صور شخصية وعائلية من "لمة العيد"، وإرسالها لحساب الموسم مذيلة بهاشتاق #هذا-العيد و#عيديتكم-علينا.

ووفَّر الموسم العديد من الخدمات التفاعلية، من بينها "روزنامة" الفعاليات التفاعلية التي تتيح الوصول إلى الفعالية، وحجز التذاكر الخاصة بها عبر الضغط على صورة الفعالية.

وحول إتاحة الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع استخدمت حسابات "موسم العيد" خاصية التعرُّف على وصف الصورة على "تويتر" المخصصة لذوي الإعاقة البصرية، التي تسمح بإضافة تعليق على الصورة لمساعدة المكفوفين على فهم محتواها.

يُذكر أن "موسم العيد" في السعودية لفت الأنظار بفعالياته وعروضه المتنوعة؛ إذ احتل وسما #عيديتكم-علينا و#هنا-العيد المركزَيْن الأول والثاني عالميًّا خلال الأيام القليلة الماضية.

06 يونيو 2019 - 3 شوّال 1440
11:07 PM

حسابات "موسم العيد" تجتذب نجوم مواقع التواصل ومشاهيرها

شاركت متابعيها بجوائز وسيارات وهدايا.. وبمعلومات عن 350 فعالية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حظيت حسابات "موسم العيد" على مواقع التواصل الاجتماعي بأكثر من خمسة ملايين تفاعل حتى ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

وتفصيلاً، شهدت هوية "موسم العيد الموحدة" التي تم إطلاقها للمرة الأولى عبر حساب "موسم العيد" تفاعلاً كبيرًا من النجوم والمشاهير؛ إذ توسطت صورهم "الهوية الجديدة" على حساباتهم الشخصية قبيل انطلاق العيد، فيما دعا عدد منهم إلى متابعة حسابات الموسم، مشيدين بما تقدمه من معلومات مختلفة لما يزيد على 350 فعالية في مختلف مناطق السعودية.

ووفَّرت حسابات موسم السعودية على مواقع التواصل الاجتماعي المعلومات الخاصة عما يزيد على 350 فعالية، تم إقامتها في مختلف مناطق السعودية.

وحرصت حسابات "موسم العيد" على مشاركة متابعيها الفرحة بتوزيع جوائز بأكثر من نصف مليون ريال، شملت سيارات وهدايا قيمة، قدمتها لأفضل صورة تتوسط هوية الموسم لجميع المتابعين على مواقع التواصل، على أن تكون آلية المشاركة بمتابعة الحساب، ومشاركة صور شخصية وعائلية من "لمة العيد"، وإرسالها لحساب الموسم مذيلة بهاشتاق #هذا-العيد و#عيديتكم-علينا.

ووفَّر الموسم العديد من الخدمات التفاعلية، من بينها "روزنامة" الفعاليات التفاعلية التي تتيح الوصول إلى الفعالية، وحجز التذاكر الخاصة بها عبر الضغط على صورة الفعالية.

وحول إتاحة الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع استخدمت حسابات "موسم العيد" خاصية التعرُّف على وصف الصورة على "تويتر" المخصصة لذوي الإعاقة البصرية، التي تسمح بإضافة تعليق على الصورة لمساعدة المكفوفين على فهم محتواها.

يُذكر أن "موسم العيد" في السعودية لفت الأنظار بفعالياته وعروضه المتنوعة؛ إذ احتل وسما #عيديتكم-علينا و#هنا-العيد المركزَيْن الأول والثاني عالميًّا خلال الأيام القليلة الماضية.

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