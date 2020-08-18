المياه الوطنية لـ"سبق": انقطاعات عفيف لعطل فني مفاجئ وجارٍ إصلاحه

أدى إلى توقف عمل محطة ضخ مؤقتة عن العمل

أوضحت شركة المياه الوطنية لـ"سبق" أن سبب انقطاع المياه في محافظة عفيف، يعود لتعرض إحدى محطات ضخ المياه في المحافظة لعطل فني مفاجئ أدى إلى توقف عمل المحطة مؤقتًا عن العمل.

جاء ذلك عقب نقل "سبق" لشكاوى عدد من الأهالي حول تأثرهم منذ فترة بانقطاع المياه عن منازلهم وشدة الزحام التي يلاقونها أمام الأشياب للحصول على صهريج بالسعر المحدد مما يجعل الكثير منهم يعود دون أن يتمكن من التسجيل في القوائم اليومية، ونشوء سوق سوداء لصهاريج المياه مستغلة هذه الظروف وصلت لأسعار تتجاوز الـ 300 ريال للصهريج.

وأضافت "شركة المياه" في ردها أنه قد تمت مباشرة المحطة المتأثرة بالخلل فور حدوثه وجرى اتخاذ إجراءات الصيانة اللازمة تمهيدًا للإصلاح، ومن المتوقع عودة المحطة للعمل بشكل طبيعي خلال اليومين القادمين.

ونوهت أنه يمكن للعملاء الاستفادة من طلب الصهاريج خلال فترة الإصلاح من خلال استخدام القنوات الرسمية لشركة المياه الوطنية مرحبة بأي طرح يخدم الوطن والمواطن ويحقق المصلحة.