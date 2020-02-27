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"السامر" في قصيدة جديدة متباهياً بخاله: يا عز راسي يا ذرانا من الجور

قال: مواقف تشهد بها كل الآنام.. كلٍ بشوفك في ثرى نجد مسرور

نظم الأمير الشاعر عبدالعزيز بن سعود بن محمد آل سعود الملقب بـ"السامر"، قصيدة جديدة تَبَاهى فيها بخاله الأمير سلطان بن محمد، وبمواقفه المشهودة وحكمته في التعامل مع القضايا المختلفة، فإنه درع وحزام في الشدائد.

وقال الشاعر في قصيدته:

ســلطان خــالي

امجار من جور الليالي والايام

يا عز راسي يا ذرانا من الجور

الطيب لك والعز عام ٍ ورا عام

يا منتهى الحكمة ويا منبع الشور

عزك يدوم وطيب راسك لنا دام

وعدوك اللي طول الايام معثور

وانا احمد اللي سلمك درع وحزام

سلمك رب البيت من كل محذور

سلطان خالي يا ذرا كل منضام

علم ٍ خفي وظاهر العلم مخبور

مواقفٍ تشهد بها كل الآنام

كلٍ بشوفك في ثرى نجد مسرور

تسعة شهور روحها فعلك التام

مرافقٍ بندر وجت لك على النور

ما نامت عيونك إلى صار ما نام

ياخو السعد لك بالوفا والوصل دور

ما خبر مثلك بالوفا لو بالاحلام

من ماكرٍ عشه على عالي القور

تخامر طيور الفضا كل ما حام

حرٍ مجاني حر والراس مسطور

ابنك المخلص/ عبدالعزيز بن سعود بن محمد آل سعود

الأمير الشاعر عبدالعزيز بن سعود بن محمد آل سعود السامر قصيدة جديدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"السامر" في قصيدة جديدة متباهياً بخاله: يا عز راسي يا ذرانا من الجور
سبق

نظم الأمير الشاعر عبدالعزيز بن سعود بن محمد آل سعود الملقب بـ"السامر"، قصيدة جديدة تَبَاهى فيها بخاله الأمير سلطان بن محمد، وبمواقفه المشهودة وحكمته في التعامل مع القضايا المختلفة، فإنه درع وحزام في الشدائد.

وقال الشاعر في قصيدته:

ســلطان خــالي

امجار من جور الليالي والايام

يا عز راسي يا ذرانا من الجور

الطيب لك والعز عام ٍ ورا عام

يا منتهى الحكمة ويا منبع الشور

عزك يدوم وطيب راسك لنا دام

وعدوك اللي طول الايام معثور

وانا احمد اللي سلمك درع وحزام

سلمك رب البيت من كل محذور

سلطان خالي يا ذرا كل منضام

علم ٍ خفي وظاهر العلم مخبور

مواقفٍ تشهد بها كل الآنام

كلٍ بشوفك في ثرى نجد مسرور

تسعة شهور روحها فعلك التام

مرافقٍ بندر وجت لك على النور

ما نامت عيونك إلى صار ما نام

ياخو السعد لك بالوفا والوصل دور

ما خبر مثلك بالوفا لو بالاحلام

من ماكرٍ عشه على عالي القور

تخامر طيور الفضا كل ما حام

حرٍ مجاني حر والراس مسطور

ابنك المخلص/ عبدالعزيز بن سعود بن محمد آل سعود

27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441
03:54 PM
اخر تعديل
27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441
06:30 PM

"السامر" في قصيدة جديدة متباهياً بخاله: يا عز راسي يا ذرانا من الجور

قال: مواقف تشهد بها كل الآنام.. كلٍ بشوفك في ثرى نجد مسرور

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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9,904

نظم الأمير الشاعر عبدالعزيز بن سعود بن محمد آل سعود الملقب بـ"السامر"، قصيدة جديدة تَبَاهى فيها بخاله الأمير سلطان بن محمد، وبمواقفه المشهودة وحكمته في التعامل مع القضايا المختلفة، فإنه درع وحزام في الشدائد.

وقال الشاعر في قصيدته:

ســلطان خــالي

امجار من جور الليالي والايام

يا عز راسي يا ذرانا من الجور

الطيب لك والعز عام ٍ ورا عام

يا منتهى الحكمة ويا منبع الشور

عزك يدوم وطيب راسك لنا دام

وعدوك اللي طول الايام معثور

وانا احمد اللي سلمك درع وحزام

سلمك رب البيت من كل محذور

سلطان خالي يا ذرا كل منضام

علم ٍ خفي وظاهر العلم مخبور

مواقفٍ تشهد بها كل الآنام

كلٍ بشوفك في ثرى نجد مسرور

تسعة شهور روحها فعلك التام

مرافقٍ بندر وجت لك على النور

ما نامت عيونك إلى صار ما نام

ياخو السعد لك بالوفا والوصل دور

ما خبر مثلك بالوفا لو بالاحلام

من ماكرٍ عشه على عالي القور

تخامر طيور الفضا كل ما حام

حرٍ مجاني حر والراس مسطور

ابنك المخلص/ عبدالعزيز بن سعود بن محمد آل سعود

اعلان

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