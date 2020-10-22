ليست ضمن الأعراض.. حالة غريبة تحدث لمرضى كورونا بعد أشهر من الإصابة

بسبب الإجهاد البدني والنفسي

بسبب رد فعل الجسم على الإجهاد البدني والنفسي الذي تسببه الإصابة بفيروس كورونا المستجد، يعاني عدد كبير من الأشخاص من حالة غريبة من تساقط الشعر رغم مرور أشهر على الإصابة.

وفي تقرير لشبكة "أن بي سي"، قالت الدكتورة سارة هوغان، أخصائية الأمراض الجلدية في كلية ديفيد جيفن للطب، في جامعة كاليفورنيا: "إنه أمر مزعج، خاصة بالنسبة لأولئك الذين خاضوا دورة علاجية للمرض، ثم أصبحوا يواجهون هذه المشكلة".

وحسب موقع قناة "الحرة"، لا يعتقد الباحثون أن كوفيد-19 يهاجم بصيلات الشعر، لكن تساقط الشعر يحدث نتيجة رد فعل الجسم على الإجهاد البدني والنفسي الذي يسببه المرض.

ولا تدرج "مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها" (سي دي سي) التابعة لوزارة الصحة الأميركية، تساقط الشعر ضمن قائمة أعراض المرض.

وتقول الطبيبة إن هذه الحالة المفاجئة يمكن أن تحدث بعد المواقف التي يتعرض لها المريض للإجهاد النفسي أو الفسيولوجي، كما يحصل عند الخضوع لجراحات أو عند الضغط المواكب لتغييرات جذرية، كالحصول على وظيفة جديدة مثلاً.

وأوضحت أن الوباء الذي أصاب العالم فاقم من هذه الحالة، وأصبح هناك عدد أكبر من المرضى يعانون من تساقط الشعر مقارنة بفترة ما قبل الوباء.

وفي تقرير لموقع "هيلث لاين" حول الموضوع، قالت الدكتورة ديندي إنغلمان، أخصائية الأمراض الجلدية، إنها لاحظت حدوث زيادة طفيفة في عدد المرضى الذين يعانون من تساقط الشعر بعد حوالي ستة أسابيع من إصدار أوامر البقاء في المنازل في ولاية نيويورك الأميركية، منتصف مارس الماضي.

وتشرح، هوغان، ما يحدث بالضبط للشخص الذي يمر بهذه الحالة، وتشير إلى ما يسمى تساقط الشعر الكربي (Telogen effluvium) وهي حالة تساقط الكثير من الشعر بمعدل أكبر من الطبيعي، وعادة ما تبدأ بعد حوالي ثلاثة إلى ستة أشهر من حدوث الأزمة الطارئة التي تسبب ذلك، وبالنسبة لمعظم المرضى، تنتهي المشكلة في غضون أربعة إلى ستة أشهر.

وتدلل الطبيبة على ذلك بأن العديد من مرضى تساقط الشعر الذين تعاينهم في عيادتها لم يصابوا بفيروس كورونا من قبل.

وقد أثيرت قضية تساقط الشعر خلال الفترة الأخيرة.

الممثلة والناشطة، أليسا ميلانو، نشرت مقطع فيديو أظهرت فيه كمية الشعر التي تسقط أثناء تمشيط رأسها.

عشرات المنشورات على مجموعة في فيسبوك تسمى "الجثث الناجية Survivor Corps" تحدث أصحابها عن هذه المشكلة التي ألمت بهم بعد أشهر من المرض.

وكشفت دراسة استقصائية أجرتها مؤسسة المجموعة، ديانا بيرنت، أن أكثر من ثلث المشاركين، البالغ عددهم 1700 شخص، قالوا إنهم أصيبوا بتساقط الشعر بعد تعرضهم للمرض.