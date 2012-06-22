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"أمانة حائل": هذه حقيقة فيديو المواطنة الشاكية من إزالة جزء من منزلها

أكدت أمانة منطقة حائل تعدي مواطنة على مرافق وخدمات بلدية أمام منزلها.

وأوضح المشرف العام على المركز الإعلامي بأمانة منطقة حائل المهندس نايف صالح الرشيدي، أن تعدي المواطنة تمثّل في وضعها "شينكو" وسلماً حديدياً وقواعد حديدية وخزان مياه على جزء من الشارع العام.

وأضاف: "أصدر سمو أمير المنطقة قراراً بإزالة التعدي على الشارع بكافة مكوناته، وتم تنفيذ ذلك من قبل اللجنة الثالثة لمراقبة الأراضي وإزالة التعديات بإمارة المنطقة للموقع بتاريخ 5/ 11/ 1442 ھ ووقع صاحب التعدي على إزالة ذلك خلال عشرة أيام".

وأكد "الرشيدي" أن الأمانة لن تتهاون في طلب إزالة التعديات من مقام إمارة المنطقة على الطرق وأراضي المرافق والخدمات البلدية.

واختتم قائلاً: "أمانة منطقة حائل سوف تحتفظ بحقها باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق كل من نشر أو تداول هذا المقطع الذي يحمل معلومات غير صحيحة".

وكانت مواطنة نشرت بوسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تدعي فيه أن أمانة منطقة حائل أزالت السلم الحديدي وخزان الماء لأنه تشوه بصري، بحسب ما ذكرته.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمانة حائل": هذه حقيقة فيديو المواطنة الشاكية من إزالة جزء من منزلها
سبق

أكدت أمانة منطقة حائل تعدي مواطنة على مرافق وخدمات بلدية أمام منزلها.

وأوضح المشرف العام على المركز الإعلامي بأمانة منطقة حائل المهندس نايف صالح الرشيدي، أن تعدي المواطنة تمثّل في وضعها "شينكو" وسلماً حديدياً وقواعد حديدية وخزان مياه على جزء من الشارع العام.

وأضاف: "أصدر سمو أمير المنطقة قراراً بإزالة التعدي على الشارع بكافة مكوناته، وتم تنفيذ ذلك من قبل اللجنة الثالثة لمراقبة الأراضي وإزالة التعديات بإمارة المنطقة للموقع بتاريخ 5/ 11/ 1442 ھ ووقع صاحب التعدي على إزالة ذلك خلال عشرة أيام".

وأكد "الرشيدي" أن الأمانة لن تتهاون في طلب إزالة التعديات من مقام إمارة المنطقة على الطرق وأراضي المرافق والخدمات البلدية.

واختتم قائلاً: "أمانة منطقة حائل سوف تحتفظ بحقها باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق كل من نشر أو تداول هذا المقطع الذي يحمل معلومات غير صحيحة".

وكانت مواطنة نشرت بوسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تدعي فيه أن أمانة منطقة حائل أزالت السلم الحديدي وخزان الماء لأنه تشوه بصري، بحسب ما ذكرته.

21 يونيو 2021 - 11 ذو القعدة 1442
08:05 PM

"أمانة حائل": هذه حقيقة فيديو المواطنة الشاكية من إزالة جزء من منزلها

A A A
خالد السليمي - حائل
11
12,758

أكدت أمانة منطقة حائل تعدي مواطنة على مرافق وخدمات بلدية أمام منزلها.

وأوضح المشرف العام على المركز الإعلامي بأمانة منطقة حائل المهندس نايف صالح الرشيدي، أن تعدي المواطنة تمثّل في وضعها "شينكو" وسلماً حديدياً وقواعد حديدية وخزان مياه على جزء من الشارع العام.

وأضاف: "أصدر سمو أمير المنطقة قراراً بإزالة التعدي على الشارع بكافة مكوناته، وتم تنفيذ ذلك من قبل اللجنة الثالثة لمراقبة الأراضي وإزالة التعديات بإمارة المنطقة للموقع بتاريخ 5/ 11/ 1442 ھ ووقع صاحب التعدي على إزالة ذلك خلال عشرة أيام".

وأكد "الرشيدي" أن الأمانة لن تتهاون في طلب إزالة التعديات من مقام إمارة المنطقة على الطرق وأراضي المرافق والخدمات البلدية.

واختتم قائلاً: "أمانة منطقة حائل سوف تحتفظ بحقها باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق كل من نشر أو تداول هذا المقطع الذي يحمل معلومات غير صحيحة".

وكانت مواطنة نشرت بوسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تدعي فيه أن أمانة منطقة حائل أزالت السلم الحديدي وخزان الماء لأنه تشوه بصري، بحسب ما ذكرته.

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