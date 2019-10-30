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القيادة تهنئ الرئيس الأرجنتيني المنتخب "ألبرتو فرنانديز"

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لألبرتو فرنانديز بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في جمهورية الأرجنتين.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح له، ولشعب جمهورية الأرجنتين الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لألبرتو فرنانديز بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في الأرجنتين، أعرب فيها عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولشعب جمهورية الأرجنتين الصديق المزيد من التقدم والرقي.

خادم الحرمين الملك سلمان ولي العهد الأمير محمد بن سمان الأرجنتين لألبرتو فرنانديز

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القيادة تهنئ الرئيس الأرجنتيني المنتخب "ألبرتو فرنانديز"
سبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لألبرتو فرنانديز بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في جمهورية الأرجنتين.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح له، ولشعب جمهورية الأرجنتين الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لألبرتو فرنانديز بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في الأرجنتين، أعرب فيها عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولشعب جمهورية الأرجنتين الصديق المزيد من التقدم والرقي.

30 أكتوبر 2019 - 2 ربيع الأول 1441
12:03 AM

القيادة تهنئ الرئيس الأرجنتيني المنتخب "ألبرتو فرنانديز"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لألبرتو فرنانديز بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في جمهورية الأرجنتين.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح له، ولشعب جمهورية الأرجنتين الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لألبرتو فرنانديز بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في الأرجنتين، أعرب فيها عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولشعب جمهورية الأرجنتين الصديق المزيد من التقدم والرقي.

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