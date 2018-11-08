النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

إعلان تشهير رسمي .. "التجارة": غرامة نصف مليون ريال وشطب السجل والتصفية والتشهير والإبعاد لمدانين بالتستر في الأقمشة والمفروشات بالدمام

شاهد .. تيماء تجسد تاريخها التراثي في مهرجان التراث والصناعات اليدوية

لجنة التنمية السياحية دعت أهالي تبوك ومناطقها لزيارة جناح المحافظة

تستعد محافظة تيماء بمنطقة تبوك للمشاركة غداً في مهرجان التراث والصناعات اليدوية والمقام في منتزه الأمير فهد بن سلطان بمدينة تبوك؛ حيث تقام هذه الفعالية لأول مرة، بعد أن تم تخصيص أجنحة تشارك فيها لجان التنمية السياحية في كل محافظة، بتصميم يحمل طابع البناء التراثي لكل محافظة كما تعرض فيه الصناعات اليدوية والمتاحف والفلكلور الشعبي.

ويحتوي جناح محافظة تيماء مجسماً لبئر هداج الأثري، والتي تشتهر بها المحافظة ويعود تاريخ حفرها إلى القرن السادس قبل الميلاد، إلى جانب محتويات البئر من الدلي والرشا، كما يشمل الجناح قسماً للزراعة والأدوات المستخدمة قديماً في الحرث وطريقة تخزين التمور، كما يحتوي ركن تيماء والمتاح زيارته ابتداء من هذا اليوم للزوار على محاكاة للتعليم في فترة الكتاتيب وركن للحرفيين والحرفيات كما يشمل مقتنيات قديمة من الأسلحة والعديد من المقتنيات التي تجسد تاريخ المحافظة الزاخر.

ودعت لجنة التنمية السياحة بمحافظة تيماء كافة أهالي تبوك ومحافظاتها لزيارة جناح المحافظة في مهرجان تبوك للتراث والصناعات اليدوية، وأوضحت أن افتتاح برنامج ليالي تيماء المسرحي سيكون بعد مغرب غد الجمعة، حيث سيبدأ بمحاضرة لمدير مكتب آثار تيماء محمد النجم عن الآثار التاريخية وسيقام بعد صلاة العشاء أوبريت تيماء والفلكور الشعبي وهي العرضة والسامري، وسيستمر ركن تيماء طيلة أيام المهرجان لمدة عشرة أيام بدءاً من اليوم الخميس.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
شاهد .. تيماء تجسد تاريخها التراثي في مهرجان التراث والصناعات اليدوية
سبق

تستعد محافظة تيماء بمنطقة تبوك للمشاركة غداً في مهرجان التراث والصناعات اليدوية والمقام في منتزه الأمير فهد بن سلطان بمدينة تبوك؛ حيث تقام هذه الفعالية لأول مرة، بعد أن تم تخصيص أجنحة تشارك فيها لجان التنمية السياحية في كل محافظة، بتصميم يحمل طابع البناء التراثي لكل محافظة كما تعرض فيه الصناعات اليدوية والمتاحف والفلكلور الشعبي.

ويحتوي جناح محافظة تيماء مجسماً لبئر هداج الأثري، والتي تشتهر بها المحافظة ويعود تاريخ حفرها إلى القرن السادس قبل الميلاد، إلى جانب محتويات البئر من الدلي والرشا، كما يشمل الجناح قسماً للزراعة والأدوات المستخدمة قديماً في الحرث وطريقة تخزين التمور، كما يحتوي ركن تيماء والمتاح زيارته ابتداء من هذا اليوم للزوار على محاكاة للتعليم في فترة الكتاتيب وركن للحرفيين والحرفيات كما يشمل مقتنيات قديمة من الأسلحة والعديد من المقتنيات التي تجسد تاريخ المحافظة الزاخر.

ودعت لجنة التنمية السياحة بمحافظة تيماء كافة أهالي تبوك ومحافظاتها لزيارة جناح المحافظة في مهرجان تبوك للتراث والصناعات اليدوية، وأوضحت أن افتتاح برنامج ليالي تيماء المسرحي سيكون بعد مغرب غد الجمعة، حيث سيبدأ بمحاضرة لمدير مكتب آثار تيماء محمد النجم عن الآثار التاريخية وسيقام بعد صلاة العشاء أوبريت تيماء والفلكور الشعبي وهي العرضة والسامري، وسيستمر ركن تيماء طيلة أيام المهرجان لمدة عشرة أيام بدءاً من اليوم الخميس.

08 نوفمبر 2018 - 30 صفر 1440
10:05 PM

شاهد .. تيماء تجسد تاريخها التراثي في مهرجان التراث والصناعات اليدوية

لجنة التنمية السياحية دعت أهالي تبوك ومناطقها لزيارة جناح المحافظة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
0
156

تستعد محافظة تيماء بمنطقة تبوك للمشاركة غداً في مهرجان التراث والصناعات اليدوية والمقام في منتزه الأمير فهد بن سلطان بمدينة تبوك؛ حيث تقام هذه الفعالية لأول مرة، بعد أن تم تخصيص أجنحة تشارك فيها لجان التنمية السياحية في كل محافظة، بتصميم يحمل طابع البناء التراثي لكل محافظة كما تعرض فيه الصناعات اليدوية والمتاحف والفلكلور الشعبي.

ويحتوي جناح محافظة تيماء مجسماً لبئر هداج الأثري، والتي تشتهر بها المحافظة ويعود تاريخ حفرها إلى القرن السادس قبل الميلاد، إلى جانب محتويات البئر من الدلي والرشا، كما يشمل الجناح قسماً للزراعة والأدوات المستخدمة قديماً في الحرث وطريقة تخزين التمور، كما يحتوي ركن تيماء والمتاح زيارته ابتداء من هذا اليوم للزوار على محاكاة للتعليم في فترة الكتاتيب وركن للحرفيين والحرفيات كما يشمل مقتنيات قديمة من الأسلحة والعديد من المقتنيات التي تجسد تاريخ المحافظة الزاخر.

ودعت لجنة التنمية السياحة بمحافظة تيماء كافة أهالي تبوك ومحافظاتها لزيارة جناح المحافظة في مهرجان تبوك للتراث والصناعات اليدوية، وأوضحت أن افتتاح برنامج ليالي تيماء المسرحي سيكون بعد مغرب غد الجمعة، حيث سيبدأ بمحاضرة لمدير مكتب آثار تيماء محمد النجم عن الآثار التاريخية وسيقام بعد صلاة العشاء أوبريت تيماء والفلكور الشعبي وهي العرضة والسامري، وسيستمر ركن تيماء طيلة أيام المهرجان لمدة عشرة أيام بدءاً من اليوم الخميس.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,330
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,596
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
52,026
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,220

كاريكاتير

قطراتير

المقالات

"شرورة" تحتاج إلى المزيد..!

"شرورة" تحتاج إلى المزيد..!

محمد الصيـعري
فرحة المنجز وشفافية المسؤول

فرحة المنجز وشفافية المسؤول

سلطان رديف
الوطنية في زمن صراع الحضارات

الوطنية في زمن صراع الحضارات

خالد الحقباني
وَضْع المتقاعدين وأزمة البطالة

وَضْع المتقاعدين وأزمة البطالة

عبدالغني الشيخ
التعسف الوظيفي يطول ٢٥٠ سعوديًّا

التعسف الوظيفي يطول ٢٥٠ سعوديًّا

ماجد البريكان
محاضرة الأميرة

محاضرة الأميرة

سلطان رديف
"قناة الجزيرة".. ربع قرن من الفتنة

"قناة الجزيرة".. ربع قرن من الفتنة

حواء القرني
فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الرشيد

فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الرشيد

منيرة الرشيد
حتى الأطفال حشدوهم ضد السعودية!!

حتى الأطفال حشدوهم ضد السعودية!!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة