النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"إخاء" عسير تشهد مجموعة من المبادرات والفعاليات

وعقد شراكة مجتمعية مع إدارة التعليم بالمنطقة

شهد فرع المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء" بمنطقة عسير، مجموعة من المبادرات والفعاليات التي تعود بالفائدة على المستفيدين.

جاء ذلك خلال زيارة أمين عام "إخاء" صالح بن خليف الدهمشي، إلى فرع المؤسسة بعسير، للاطلاع على سير العمل وتكريم المتميزين من منسوبي الفرع، وتفقد أحوال المستفيدين، والاستماع إلى مقترحاتهم، وتعزيز التعاون مع الشركاء.

وفي السياق كرّم "الدهمشي" المتميزين من مشرفي الفرع؛ تشجيعًا لهم وتحفيزًا لأقرانهم، إضافة إلى عقد شراكة مجتمعية مع إدارة التعليم بمنطقة عسير لدعم الأبناء الأيتام في الجوانب التعليمية.

كما التقى الأمين العام بأعضاء مجلس عسير، ومدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وممثل التعليم الفني والتدريب المهني.

وتخلل اللقاء إقامة ورشة عمل تضمنت ثلاثة محاور رئيسة هي: "التعريف بالخدمات المقدمة من "إخاء" للأيتام ذوي الظروف الخاصة، وتنفيذ التوجيهات بالتعاون الإيجابي الأفقي، والتمكين الشامل".

وخرجت الورشة بتوصيات إيجابية سوف يعمل عليها فرع المؤسسة بمنطقة عسير، وتكون خارطة طريق للعمل في المستقبل.

وتضمّنت زيارة الأمين العام أيضًا بحث سبل عقد شراكة مجتمعية مع الجمعية التعاونية للنحالين بمحافظة رجال ألمع، تهدف إلى إمكانية الاستفادة من خدمات الجمعية، من خلال تدريب وتأهيل أبناء مؤسسة "إخاء" في هذا المجال، وخلق فرص استثمارية لهم في مشاريع إنتاج وتربية النحل البلدي، وبحث فرص ريادة الأعمال لأبناء "إخاء".

كما زار "الدهمشي" أحد أبناء المؤسسة في فرع "إخاء" بمنطقة عسير، والذي يعمل بهيئة التخصصات الصحية بالمنطقة.

وتأتي هذه الزيارة ضمن اهتمام "إخاء" ببرنامج التمكين الذي تقدمه للمستفيدين ومتابعة الممكنين ورصد انطباعاتهم الوظيفية والعملية.

وقال "الدهمشي": إن "إخاء" تسعى لتعزيز العلاقة مع الشركاء، وبحث سبل دعم الأيتام بمختلف المجالات في كل فروعها البالغ عددها 9 فروع منتشرة في مناطق المملكة، لتمكينهم وتمهيد المستقبل لهم وتذليل الصعاب التي تعترض مسيرة حياتهم.

ونوه "الدهمشي" إلى جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة في الوزير المهندس أحمد سليمان الراجحي، وحرصه على تطوير العمل الخيري، والارتقاء به، وتبني مبادرات وبرامج هادفة منسجمة مع الرؤية الوطنية للمملكة، لتحقيق الاستقرار والحياة الكريمة للمستفيدين من الجمعيات والمنظمات الخيرية وتحقيق ديمومة الاستدامة في القطاع غير الربحي.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"إخاء" عسير تشهد مجموعة من المبادرات والفعاليات
سبق

شهد فرع المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء" بمنطقة عسير، مجموعة من المبادرات والفعاليات التي تعود بالفائدة على المستفيدين.

جاء ذلك خلال زيارة أمين عام "إخاء" صالح بن خليف الدهمشي، إلى فرع المؤسسة بعسير، للاطلاع على سير العمل وتكريم المتميزين من منسوبي الفرع، وتفقد أحوال المستفيدين، والاستماع إلى مقترحاتهم، وتعزيز التعاون مع الشركاء.

وفي السياق كرّم "الدهمشي" المتميزين من مشرفي الفرع؛ تشجيعًا لهم وتحفيزًا لأقرانهم، إضافة إلى عقد شراكة مجتمعية مع إدارة التعليم بمنطقة عسير لدعم الأبناء الأيتام في الجوانب التعليمية.

كما التقى الأمين العام بأعضاء مجلس عسير، ومدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وممثل التعليم الفني والتدريب المهني.

وتخلل اللقاء إقامة ورشة عمل تضمنت ثلاثة محاور رئيسة هي: "التعريف بالخدمات المقدمة من "إخاء" للأيتام ذوي الظروف الخاصة، وتنفيذ التوجيهات بالتعاون الإيجابي الأفقي، والتمكين الشامل".

وخرجت الورشة بتوصيات إيجابية سوف يعمل عليها فرع المؤسسة بمنطقة عسير، وتكون خارطة طريق للعمل في المستقبل.

وتضمّنت زيارة الأمين العام أيضًا بحث سبل عقد شراكة مجتمعية مع الجمعية التعاونية للنحالين بمحافظة رجال ألمع، تهدف إلى إمكانية الاستفادة من خدمات الجمعية، من خلال تدريب وتأهيل أبناء مؤسسة "إخاء" في هذا المجال، وخلق فرص استثمارية لهم في مشاريع إنتاج وتربية النحل البلدي، وبحث فرص ريادة الأعمال لأبناء "إخاء".

كما زار "الدهمشي" أحد أبناء المؤسسة في فرع "إخاء" بمنطقة عسير، والذي يعمل بهيئة التخصصات الصحية بالمنطقة.

وتأتي هذه الزيارة ضمن اهتمام "إخاء" ببرنامج التمكين الذي تقدمه للمستفيدين ومتابعة الممكنين ورصد انطباعاتهم الوظيفية والعملية.

وقال "الدهمشي": إن "إخاء" تسعى لتعزيز العلاقة مع الشركاء، وبحث سبل دعم الأيتام بمختلف المجالات في كل فروعها البالغ عددها 9 فروع منتشرة في مناطق المملكة، لتمكينهم وتمهيد المستقبل لهم وتذليل الصعاب التي تعترض مسيرة حياتهم.

ونوه "الدهمشي" إلى جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة في الوزير المهندس أحمد سليمان الراجحي، وحرصه على تطوير العمل الخيري، والارتقاء به، وتبني مبادرات وبرامج هادفة منسجمة مع الرؤية الوطنية للمملكة، لتحقيق الاستقرار والحياة الكريمة للمستفيدين من الجمعيات والمنظمات الخيرية وتحقيق ديمومة الاستدامة في القطاع غير الربحي.

19 أغسطس 2021 - 11 محرّم 1443
06:01 PM

"إخاء" عسير تشهد مجموعة من المبادرات والفعاليات

وعقد شراكة مجتمعية مع إدارة التعليم بالمنطقة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
180

شهد فرع المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء" بمنطقة عسير، مجموعة من المبادرات والفعاليات التي تعود بالفائدة على المستفيدين.

جاء ذلك خلال زيارة أمين عام "إخاء" صالح بن خليف الدهمشي، إلى فرع المؤسسة بعسير، للاطلاع على سير العمل وتكريم المتميزين من منسوبي الفرع، وتفقد أحوال المستفيدين، والاستماع إلى مقترحاتهم، وتعزيز التعاون مع الشركاء.

وفي السياق كرّم "الدهمشي" المتميزين من مشرفي الفرع؛ تشجيعًا لهم وتحفيزًا لأقرانهم، إضافة إلى عقد شراكة مجتمعية مع إدارة التعليم بمنطقة عسير لدعم الأبناء الأيتام في الجوانب التعليمية.

كما التقى الأمين العام بأعضاء مجلس عسير، ومدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وممثل التعليم الفني والتدريب المهني.

وتخلل اللقاء إقامة ورشة عمل تضمنت ثلاثة محاور رئيسة هي: "التعريف بالخدمات المقدمة من "إخاء" للأيتام ذوي الظروف الخاصة، وتنفيذ التوجيهات بالتعاون الإيجابي الأفقي، والتمكين الشامل".

وخرجت الورشة بتوصيات إيجابية سوف يعمل عليها فرع المؤسسة بمنطقة عسير، وتكون خارطة طريق للعمل في المستقبل.

وتضمّنت زيارة الأمين العام أيضًا بحث سبل عقد شراكة مجتمعية مع الجمعية التعاونية للنحالين بمحافظة رجال ألمع، تهدف إلى إمكانية الاستفادة من خدمات الجمعية، من خلال تدريب وتأهيل أبناء مؤسسة "إخاء" في هذا المجال، وخلق فرص استثمارية لهم في مشاريع إنتاج وتربية النحل البلدي، وبحث فرص ريادة الأعمال لأبناء "إخاء".

كما زار "الدهمشي" أحد أبناء المؤسسة في فرع "إخاء" بمنطقة عسير، والذي يعمل بهيئة التخصصات الصحية بالمنطقة.

وتأتي هذه الزيارة ضمن اهتمام "إخاء" ببرنامج التمكين الذي تقدمه للمستفيدين ومتابعة الممكنين ورصد انطباعاتهم الوظيفية والعملية.

وقال "الدهمشي": إن "إخاء" تسعى لتعزيز العلاقة مع الشركاء، وبحث سبل دعم الأيتام بمختلف المجالات في كل فروعها البالغ عددها 9 فروع منتشرة في مناطق المملكة، لتمكينهم وتمهيد المستقبل لهم وتذليل الصعاب التي تعترض مسيرة حياتهم.

ونوه "الدهمشي" إلى جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة في الوزير المهندس أحمد سليمان الراجحي، وحرصه على تطوير العمل الخيري، والارتقاء به، وتبني مبادرات وبرامج هادفة منسجمة مع الرؤية الوطنية للمملكة، لتحقيق الاستقرار والحياة الكريمة للمستفيدين من الجمعيات والمنظمات الخيرية وتحقيق ديمومة الاستدامة في القطاع غير الربحي.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,902
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,407
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,668
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,471

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"طالبان" وما تحت الرماد..!!

"طالبان" وما تحت الرماد..!!

محمد الصيعري
"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

عبدالغني الشيخ
لا ريف بدون ماء!!

لا ريف بدون ماء!!

محمد عمير الغامدي
املأ ما هو فارغ..!!

املأ ما هو فارغ..!!

عبدالمحسن الحارثي
طوفان لم يُردّ

طوفان لم يُردّ

مها الجبر
تعليم "نيو لوك"!!

تعليم "نيو لوك"!!

بندر مغرم الشهري
وزارة العدل والتطور التقني

وزارة العدل والتطور التقني

عبدالعزيز بن ذياب
المملكة تواصل مسيرة الخير والعطاء

المملكة تواصل مسيرة الخير والعطاء

علي آل شرمة
"الطبوغرافية" هل تُضاف كمعيار لميزانية البلديات؟

"الطبوغرافية" هل تُضاف كمعيار لميزانية البلديات؟

جمعان الكرت
المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!

المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!

بندر الشهري
حتى لا يتناثر العش الآمن

حتى لا يتناثر العش الآمن

هلال الهلالي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة