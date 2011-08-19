"إخاء" عسير تشهد مجموعة من المبادرات والفعاليات

وعقد شراكة مجتمعية مع إدارة التعليم بالمنطقة

شهد فرع المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء" بمنطقة عسير، مجموعة من المبادرات والفعاليات التي تعود بالفائدة على المستفيدين.

جاء ذلك خلال زيارة أمين عام "إخاء" صالح بن خليف الدهمشي، إلى فرع المؤسسة بعسير، للاطلاع على سير العمل وتكريم المتميزين من منسوبي الفرع، وتفقد أحوال المستفيدين، والاستماع إلى مقترحاتهم، وتعزيز التعاون مع الشركاء.

وفي السياق كرّم "الدهمشي" المتميزين من مشرفي الفرع؛ تشجيعًا لهم وتحفيزًا لأقرانهم، إضافة إلى عقد شراكة مجتمعية مع إدارة التعليم بمنطقة عسير لدعم الأبناء الأيتام في الجوانب التعليمية.

كما التقى الأمين العام بأعضاء مجلس عسير، ومدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وممثل التعليم الفني والتدريب المهني.

وتخلل اللقاء إقامة ورشة عمل تضمنت ثلاثة محاور رئيسة هي: "التعريف بالخدمات المقدمة من "إخاء" للأيتام ذوي الظروف الخاصة، وتنفيذ التوجيهات بالتعاون الإيجابي الأفقي، والتمكين الشامل".

وخرجت الورشة بتوصيات إيجابية سوف يعمل عليها فرع المؤسسة بمنطقة عسير، وتكون خارطة طريق للعمل في المستقبل.

وتضمّنت زيارة الأمين العام أيضًا بحث سبل عقد شراكة مجتمعية مع الجمعية التعاونية للنحالين بمحافظة رجال ألمع، تهدف إلى إمكانية الاستفادة من خدمات الجمعية، من خلال تدريب وتأهيل أبناء مؤسسة "إخاء" في هذا المجال، وخلق فرص استثمارية لهم في مشاريع إنتاج وتربية النحل البلدي، وبحث فرص ريادة الأعمال لأبناء "إخاء".

كما زار "الدهمشي" أحد أبناء المؤسسة في فرع "إخاء" بمنطقة عسير، والذي يعمل بهيئة التخصصات الصحية بالمنطقة.

وتأتي هذه الزيارة ضمن اهتمام "إخاء" ببرنامج التمكين الذي تقدمه للمستفيدين ومتابعة الممكنين ورصد انطباعاتهم الوظيفية والعملية.

وقال "الدهمشي": إن "إخاء" تسعى لتعزيز العلاقة مع الشركاء، وبحث سبل دعم الأيتام بمختلف المجالات في كل فروعها البالغ عددها 9 فروع منتشرة في مناطق المملكة، لتمكينهم وتمهيد المستقبل لهم وتذليل الصعاب التي تعترض مسيرة حياتهم.

ونوه "الدهمشي" إلى جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة في الوزير المهندس أحمد سليمان الراجحي، وحرصه على تطوير العمل الخيري، والارتقاء به، وتبني مبادرات وبرامج هادفة منسجمة مع الرؤية الوطنية للمملكة، لتحقيق الاستقرار والحياة الكريمة للمستفيدين من الجمعيات والمنظمات الخيرية وتحقيق ديمومة الاستدامة في القطاع غير الربحي.