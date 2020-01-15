النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير الخارجية يبحث تعزيز التعاون الثنائي مع نظيره بأفريقيا الوسطى

تناولا مستجدات الأوضاع في المنطقة وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض اليوم، وزيرة الشؤون الخارجية لأفريقيا الوسطى السيدة سيلفي بيبو تيمون. بحضور وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيز أوجه التعاون بين البلدين، كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وزير الخارجية وزيرة الشؤون الخارجية لأفريقيا الوسطى

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزير الخارجية يبحث تعزيز التعاون الثنائي مع نظيره بأفريقيا الوسطى
سبق

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض اليوم، وزيرة الشؤون الخارجية لأفريقيا الوسطى السيدة سيلفي بيبو تيمون. بحضور وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيز أوجه التعاون بين البلدين، كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

15 يناير 2020 - 20 جمادى الأول 1441
06:55 PM

وزير الخارجية يبحث تعزيز التعاون الثنائي مع نظيره بأفريقيا الوسطى

تناولا مستجدات الأوضاع في المنطقة وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
176

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض اليوم، وزيرة الشؤون الخارجية لأفريقيا الوسطى السيدة سيلفي بيبو تيمون. بحضور وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيز أوجه التعاون بين البلدين، كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,842
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,972
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,387
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,010

المقالات

عبث الرئيس التركي!

عبث الرئيس التركي!

ماجد البريكان
ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

عبدالغني الشيخ
موضة التنجيم على القنوات

موضة التنجيم على القنوات

عبدالرحمن المرشد
الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة