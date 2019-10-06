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بداية أسبوع ماطرة بجازان والباحة .. "الأرصاد" تنبّه و"المدني" تحذّر

هطولات غزيرة مصحوبة برياح نشطة وسيول تستمر حتى الثامنة مساءً

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى جريان السيول وشبه انعدام في الرؤية، تشمل مدينة جيزان ومحافظات: أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والداير، والدرب، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفرسان، وفيفا، وهروب، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً -بمشيئة الله-.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

كما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد اليوم، من أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبه برياح سطحية نشطة على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظات: الحجرة، العقيق، القرى، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن، غامد الزناد، قلوة، والأجزاء المجاورة لها، حيث تستمر الحالة حتى الثامنة مساءً.

بدورها، جدّدت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهاتها للجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها في أثناء هطول الأمطار.

الهيئة العامة للأرصاد أمطار جازان حالة الطقس الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بداية أسبوع ماطرة بجازان والباحة .. "الأرصاد" تنبّه و"المدني" تحذّر
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى جريان السيول وشبه انعدام في الرؤية، تشمل مدينة جيزان ومحافظات: أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والداير، والدرب، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفرسان، وفيفا، وهروب، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً -بمشيئة الله-.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

كما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد اليوم، من أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبه برياح سطحية نشطة على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظات: الحجرة، العقيق، القرى، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن، غامد الزناد، قلوة، والأجزاء المجاورة لها، حيث تستمر الحالة حتى الثامنة مساءً.

بدورها، جدّدت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهاتها للجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها في أثناء هطول الأمطار.

06 أكتوبر 2019 - 7 صفر 1441
09:17 AM
اخر تعديل
06 أكتوبر 2019 - 7 صفر 1441
09:44 AM

بداية أسبوع ماطرة بجازان والباحة .. "الأرصاد" تنبّه و"المدني" تحذّر

هطولات غزيرة مصحوبة برياح نشطة وسيول تستمر حتى الثامنة مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى جريان السيول وشبه انعدام في الرؤية، تشمل مدينة جيزان ومحافظات: أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والداير، والدرب، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفرسان، وفيفا، وهروب، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً -بمشيئة الله-.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

كما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد اليوم، من أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبه برياح سطحية نشطة على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظات: الحجرة، العقيق، القرى، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن، غامد الزناد، قلوة، والأجزاء المجاورة لها، حيث تستمر الحالة حتى الثامنة مساءً.

بدورها، جدّدت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهاتها للجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها في أثناء هطول الأمطار.

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