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لم يبلغوا نجداً.. مؤرخ سعودي: الفراعنة وصلوا تيماء.. وهذه هي أمنيتي

قال: من أعرق المدن الموجودة في الجزيرة العربية.. أغنى في آثارها وموقعها

كشف الكاتب والمؤرخ السعودي الدكتور سليمان الذييب، أن الفراعنة قد وصلوا إلى محافظة تيماء بمنطقة تبوك.

وتطرق "الذييب"، خلال استضافته في برنامج "الليوان" على قناة "روتانا خليجية"، للقضية؛ حيث ورد سؤال حول وصول الفراعنة لحدود نجد، فأوضح أنهم لم يصلوا لحدود نجد، ولكنهم بالفعل وصلوا لتيماء.

وعن تاريخ تيماء الأثري، قال: "تيماء من أعرق المدن الموجودة في الجزيرة العربية، وكم أتمنى من سمو ولي العهد أن يأخذ تيماء بعين الاعتبار مثل العلا، ويضمها للهيئة الملكية".

ووصف "الذييب"، تيماء والعلا بمثابة عينين في وجه واحد، واقترح دمجهما مع بعضهما، وأن تمتد مسؤولية الهيئة لتيماء".

يُذكر أن محافظة تيماء تعتبر من أغنى محافظات منطقة تبوك في آثارها التاريخية وأيضاً موقعها الجغرافي الذي جعلها مستقراً حضارياً منذ أقدم العصور، ونقطة وصل مهمة ما بين جنوب الجزيرة العربية وبلاد الشام ومصر وبلاد فارس، وقد ورد ذكر تيماء في العديد من النقوش المسمارية أقدمها يعود إلى القرن الثامن قبل الميلاد والقرن السادس قبل الميلاد.

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لم يبلغوا نجداً.. مؤرخ سعودي: الفراعنة وصلوا تيماء.. وهذه هي أمنيتي
سبق

كشف الكاتب والمؤرخ السعودي الدكتور سليمان الذييب، أن الفراعنة قد وصلوا إلى محافظة تيماء بمنطقة تبوك.

وتطرق "الذييب"، خلال استضافته في برنامج "الليوان" على قناة "روتانا خليجية"، للقضية؛ حيث ورد سؤال حول وصول الفراعنة لحدود نجد، فأوضح أنهم لم يصلوا لحدود نجد، ولكنهم بالفعل وصلوا لتيماء.

وعن تاريخ تيماء الأثري، قال: "تيماء من أعرق المدن الموجودة في الجزيرة العربية، وكم أتمنى من سمو ولي العهد أن يأخذ تيماء بعين الاعتبار مثل العلا، ويضمها للهيئة الملكية".

ووصف "الذييب"، تيماء والعلا بمثابة عينين في وجه واحد، واقترح دمجهما مع بعضهما، وأن تمتد مسؤولية الهيئة لتيماء".

يُذكر أن محافظة تيماء تعتبر من أغنى محافظات منطقة تبوك في آثارها التاريخية وأيضاً موقعها الجغرافي الذي جعلها مستقراً حضارياً منذ أقدم العصور، ونقطة وصل مهمة ما بين جنوب الجزيرة العربية وبلاد الشام ومصر وبلاد فارس، وقد ورد ذكر تيماء في العديد من النقوش المسمارية أقدمها يعود إلى القرن الثامن قبل الميلاد والقرن السادس قبل الميلاد.

09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441
02:23 PM

لم يبلغوا نجداً.. مؤرخ سعودي: الفراعنة وصلوا تيماء.. وهذه هي أمنيتي

قال: من أعرق المدن الموجودة في الجزيرة العربية.. أغنى في آثارها وموقعها

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بدر الجبل - تبوك
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2,370

كشف الكاتب والمؤرخ السعودي الدكتور سليمان الذييب، أن الفراعنة قد وصلوا إلى محافظة تيماء بمنطقة تبوك.

وتطرق "الذييب"، خلال استضافته في برنامج "الليوان" على قناة "روتانا خليجية"، للقضية؛ حيث ورد سؤال حول وصول الفراعنة لحدود نجد، فأوضح أنهم لم يصلوا لحدود نجد، ولكنهم بالفعل وصلوا لتيماء.

وعن تاريخ تيماء الأثري، قال: "تيماء من أعرق المدن الموجودة في الجزيرة العربية، وكم أتمنى من سمو ولي العهد أن يأخذ تيماء بعين الاعتبار مثل العلا، ويضمها للهيئة الملكية".

ووصف "الذييب"، تيماء والعلا بمثابة عينين في وجه واحد، واقترح دمجهما مع بعضهما، وأن تمتد مسؤولية الهيئة لتيماء".

يُذكر أن محافظة تيماء تعتبر من أغنى محافظات منطقة تبوك في آثارها التاريخية وأيضاً موقعها الجغرافي الذي جعلها مستقراً حضارياً منذ أقدم العصور، ونقطة وصل مهمة ما بين جنوب الجزيرة العربية وبلاد الشام ومصر وبلاد فارس، وقد ورد ذكر تيماء في العديد من النقوش المسمارية أقدمها يعود إلى القرن الثامن قبل الميلاد والقرن السادس قبل الميلاد.

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