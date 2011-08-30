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"العقاري" يودع أكثر من نصف مليار ريال في حسابات مستفيدي "سكني" لشهر أغسطس

"بن ماضي": إجمالي ما أُودع منذ إعلان برنامج التحول في 2017م تجاوز الـ 22.9 مليار

أعلن صندوق التنمية العقارية اليوم، إيداع أكثر من 500 مليون ريال، في حسابات المواطنين من مستفيدي برنامج "سكني" من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لشهر أغسطس من العام الجاري 2020م.


وأوضح المشرف العام على الصندوق منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم هذا الشهر خصص لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم، لافتاً إلى أن إجمالي ما أُودع في حسابات مستفيدي "سكني" منذ إعلان برنامج التحول في يونيو 2017م وحتى أغسطس الجاري، تجاوز 22.9 مليار.


وبين أن برنامج القرض العقاري المدعوم يُمكن مستفيدي برنامج "سكني" من الحصول على قرض عقاري بقيمة تصل إلى 500 ألف ريال مدعوم الأرباح بنسبة تصل إلى 100%، مشدداً على استمرار الصندوق في دعم القروض العقارية ضمن "سكني" بشكل شهري لزيادة نسب تملك الأسر السعودية للمساكن، حيث تُودع مبالغ الدعم نهاية كل شهر ميلادي قبل خصم قسط التمويل من الحساب البنكي للمستفيد.


وأكد بن ماضي على دور الصندوق التكاملي مع العديد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص لابتكار برامج سكنية وحلول تمويلية تُمكن المواطنين من الحصول على المساكن الملائمة لتطلعاتهم، لافتاً إلى أن استدامة برامج التمويل العقاري المدعُوم وثقة المواطنين بالبرنامج مكنت أكثر من 310 آلاف أسرة سعودية من السكن خلال الأعوام الثلاثة الماضية.


يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يواصل تقديم خدمات "القرض المدعوم" من خلال أكثر من 30 خدمة إلكترونية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق wwwredf.gov.sa.


ويقوم مركز العناية بالمستفيد 199088- وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المواطنين عن برنامج القرض العقاري المدعوم والحلول التمويلية على مدار الساعة في حين تستقبل فروع الصندوق المراجعين وفق مواعيد مجدولة من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق.

صندوق التنمية العقارية برنامج سكني وزارة الإسكان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العقاري" يودع أكثر من نصف مليار ريال في حسابات مستفيدي "سكني" لشهر أغسطس
سبق

أعلن صندوق التنمية العقارية اليوم، إيداع أكثر من 500 مليون ريال، في حسابات المواطنين من مستفيدي برنامج "سكني" من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لشهر أغسطس من العام الجاري 2020م.


وأوضح المشرف العام على الصندوق منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم هذا الشهر خصص لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم، لافتاً إلى أن إجمالي ما أُودع في حسابات مستفيدي "سكني" منذ إعلان برنامج التحول في يونيو 2017م وحتى أغسطس الجاري، تجاوز 22.9 مليار.


وبين أن برنامج القرض العقاري المدعوم يُمكن مستفيدي برنامج "سكني" من الحصول على قرض عقاري بقيمة تصل إلى 500 ألف ريال مدعوم الأرباح بنسبة تصل إلى 100%، مشدداً على استمرار الصندوق في دعم القروض العقارية ضمن "سكني" بشكل شهري لزيادة نسب تملك الأسر السعودية للمساكن، حيث تُودع مبالغ الدعم نهاية كل شهر ميلادي قبل خصم قسط التمويل من الحساب البنكي للمستفيد.


وأكد بن ماضي على دور الصندوق التكاملي مع العديد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص لابتكار برامج سكنية وحلول تمويلية تُمكن المواطنين من الحصول على المساكن الملائمة لتطلعاتهم، لافتاً إلى أن استدامة برامج التمويل العقاري المدعُوم وثقة المواطنين بالبرنامج مكنت أكثر من 310 آلاف أسرة سعودية من السكن خلال الأعوام الثلاثة الماضية.


يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يواصل تقديم خدمات "القرض المدعوم" من خلال أكثر من 30 خدمة إلكترونية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق wwwredf.gov.sa.


ويقوم مركز العناية بالمستفيد 199088- وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المواطنين عن برنامج القرض العقاري المدعوم والحلول التمويلية على مدار الساعة في حين تستقبل فروع الصندوق المراجعين وفق مواعيد مجدولة من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق.

30 أغسطس 2020 - 11 محرّم 1442
02:41 PM
اخر تعديل
30 أغسطس 2020 - 11 محرّم 1442
03:56 PM

"العقاري" يودع أكثر من نصف مليار ريال في حسابات مستفيدي "سكني" لشهر أغسطس

"بن ماضي": إجمالي ما أُودع منذ إعلان برنامج التحول في 2017م تجاوز الـ 22.9 مليار

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن صندوق التنمية العقارية اليوم، إيداع أكثر من 500 مليون ريال، في حسابات المواطنين من مستفيدي برنامج "سكني" من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لشهر أغسطس من العام الجاري 2020م.


وأوضح المشرف العام على الصندوق منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم هذا الشهر خصص لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم، لافتاً إلى أن إجمالي ما أُودع في حسابات مستفيدي "سكني" منذ إعلان برنامج التحول في يونيو 2017م وحتى أغسطس الجاري، تجاوز 22.9 مليار.


وبين أن برنامج القرض العقاري المدعوم يُمكن مستفيدي برنامج "سكني" من الحصول على قرض عقاري بقيمة تصل إلى 500 ألف ريال مدعوم الأرباح بنسبة تصل إلى 100%، مشدداً على استمرار الصندوق في دعم القروض العقارية ضمن "سكني" بشكل شهري لزيادة نسب تملك الأسر السعودية للمساكن، حيث تُودع مبالغ الدعم نهاية كل شهر ميلادي قبل خصم قسط التمويل من الحساب البنكي للمستفيد.


وأكد بن ماضي على دور الصندوق التكاملي مع العديد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص لابتكار برامج سكنية وحلول تمويلية تُمكن المواطنين من الحصول على المساكن الملائمة لتطلعاتهم، لافتاً إلى أن استدامة برامج التمويل العقاري المدعُوم وثقة المواطنين بالبرنامج مكنت أكثر من 310 آلاف أسرة سعودية من السكن خلال الأعوام الثلاثة الماضية.


يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يواصل تقديم خدمات "القرض المدعوم" من خلال أكثر من 30 خدمة إلكترونية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق wwwredf.gov.sa.


ويقوم مركز العناية بالمستفيد 199088- وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المواطنين عن برنامج القرض العقاري المدعوم والحلول التمويلية على مدار الساعة في حين تستقبل فروع الصندوق المراجعين وفق مواعيد مجدولة من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق.

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