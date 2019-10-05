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"الهلال" يحافظ على الصدارة .. برباعية في مرمى "الاتفاق"

حافظ فريق الهلال على صدارته لدوري محمد بن سلمان للمحترفين بعدما رفع رصيده للنقطة الـ 16 بعد تغلبه على الاتفاق مساء اليوم .

وانتهت المباراة التي جمعت الاتفاق بضيفه الهلال بفوز الأخير بأربعة أهداف لهدف في مباراة الجولة السادسة من المسابقة .

كان الهلال البادئ بالتسجيل في الدقيقة 20 للاعبه كارلوس إدواردو قبل أن يتعادل صالح العمري للاتفاقيين في الدقيقة 29.

في شوط المباراة الثاني افتتح اللاعب صالح الشهري أول أهدافه مع الهلال والثاني للفريق في المباراة، فيما نجح المحترف بافيتمبي غوميز في تسجيل الثالث، قبل أن يعود كارلوس إدواردو ويسجل الثاني له والرابع لفريقه في الوقت المحتسب بدلاً من ضائع .

دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين الهلال الاتفاق

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الهلال" يحافظ على الصدارة .. برباعية في مرمى "الاتفاق"
سبق

حافظ فريق الهلال على صدارته لدوري محمد بن سلمان للمحترفين بعدما رفع رصيده للنقطة الـ 16 بعد تغلبه على الاتفاق مساء اليوم .

وانتهت المباراة التي جمعت الاتفاق بضيفه الهلال بفوز الأخير بأربعة أهداف لهدف في مباراة الجولة السادسة من المسابقة .

كان الهلال البادئ بالتسجيل في الدقيقة 20 للاعبه كارلوس إدواردو قبل أن يتعادل صالح العمري للاتفاقيين في الدقيقة 29.

في شوط المباراة الثاني افتتح اللاعب صالح الشهري أول أهدافه مع الهلال والثاني للفريق في المباراة، فيما نجح المحترف بافيتمبي غوميز في تسجيل الثالث، قبل أن يعود كارلوس إدواردو ويسجل الثاني له والرابع لفريقه في الوقت المحتسب بدلاً من ضائع .

05 أكتوبر 2019 - 6 صفر 1441
08:27 PM
اخر تعديل
05 أكتوبر 2019 - 6 صفر 1441
09:41 PM

"الهلال" يحافظ على الصدارة .. برباعية في مرمى "الاتفاق"

A A A
محمد السيّد - الرياض
48
3,117

حافظ فريق الهلال على صدارته لدوري محمد بن سلمان للمحترفين بعدما رفع رصيده للنقطة الـ 16 بعد تغلبه على الاتفاق مساء اليوم .

وانتهت المباراة التي جمعت الاتفاق بضيفه الهلال بفوز الأخير بأربعة أهداف لهدف في مباراة الجولة السادسة من المسابقة .

كان الهلال البادئ بالتسجيل في الدقيقة 20 للاعبه كارلوس إدواردو قبل أن يتعادل صالح العمري للاتفاقيين في الدقيقة 29.

في شوط المباراة الثاني افتتح اللاعب صالح الشهري أول أهدافه مع الهلال والثاني للفريق في المباراة، فيما نجح المحترف بافيتمبي غوميز في تسجيل الثالث، قبل أن يعود كارلوس إدواردو ويسجل الثاني له والرابع لفريقه في الوقت المحتسب بدلاً من ضائع .

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