بغرامة 200 ريال.. التشديد على المراكز التجارية بتطبيق نظام مكافحة التدخين

في المجمعات والمراكز والمحلات التجارية سواءً كانت مغلقة أو مفتوحة

شدد اتحاد الغرف السعودية على المراكز والمحلات التجارية، بضرورة تطبيق نظام مكافحة التدخين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/56) في عام 1436هـ.

وجاء في تعميم الغرف السعودية، ضرورة تطبيق المادة السابعة والمادة الرابعة عشرة من منع التدخين في الأماكن العامة، وإيقاع مخالفة قدرها "200 ريال"، وطلب تطبيق نظام مكافحة التدخين بالمجمعات والمراكز والمحلات التجارية سواءً كانت مغلقة أو مفتوحة.

وأشار التعميم إلى ضرورة التوعية بالنظام من خلال اللافتات التحذيرية المتضمنة التوعية بمنع التدخين، وكذلك قيمة المخالفة وإبرازها في الساحات والممرات، وضبط المخالفات من خلال رجال الأمن والسلامة التابعين للمنشأة.

ويَحظر نظام مكافحة التبغ في السعودية التدخينَ في الأماكن العامة والساحات المحيطة بالمساجد والوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة وفروعها، والمؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية، سواء كانت حكومية أو خاصة، إلى جانب المنع في الأماكن المخصصة للعمل في الشركات والمؤسسات والهيئات والمصانع والبنوك وما في حكمها، ووسائل النقل العامة برية أو جوية، وأماكن تصنيع الطعام والمواد الغذائية والمشروبات وتجهيزها وتعبئتها، وموقع إنتاج البترول ونقله وتوزيعه وتكريره، ومحطات توزيع الوقود والغاز وبيعهما، والمستودعات والمصاعد ودورات المياه.

وأكد النظام فرض غرامة قدرها 200 ريال على المخالفين.