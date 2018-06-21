النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"باعوم": "إغاثي الملك سلمان" أكبر ممول للقطاع الصحي في اليمن

ثمّن تدشين مصنع للأوكسجين في هيئة مستشفى الجوف العام

أشاد وزير الصحة العامة والسكان اليمني الدكتور ناصر باعوم، اليوم، بقيام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتمويل إنشاء مصنع للأوكسجين في هيئة مستشفى الجوف العام بطاقةٍ إنتاجية تبلغ 50 أسطوانة.

وقال: المركز يعد شريكاً أساسيّاً وفعالاً في دعم اليمن في كافة القطاعات، وخصوصاً القطاع الصحي، وهو أكبر الممولين للقطاع الصحي والاحتياجات الطبية في اليمن.

وأضاف: هذه الوحدة ستسهم كثيراً في تحسين القطاع الصحي في المحافظة، ويستفيد منها عدد من المرضى في إطار المحافظة، خصوصاً أن تدشينها أتى في هذه المرحلة الحرجة.

وأردف "باعوم": هذه الوحدة تُعد واحدة من المشاريع المهمة التي يمولها وينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة في اليمن، كما أن مشاريع المركز في القطاع الصحي وصلت إلى كافة محافظات الجمهورية.

من جانبه قدم وكيل محافظة الجوف المهندس عبدالله الحاشدي، باسمه واسم السلطة المحلية؛ الشكر والتقدير لمركز الملك سلمان للإغاثة تقديمهم لهذا المشروع الذي وصفه بالعملاق.

وأكد أن المستشفى بحاجة ماسة لمحطة الأكسجين، وأن ما قدمه المركز سيعطي المستشفى نقلة كبيرة ونوعية.

يذكر أن هذه محطة الأوكسجين رقم 12 سبقتها 11 محطة أخرى أنشأها المركز في عموم المحافظات اليمنية.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"باعوم": "إغاثي الملك سلمان" أكبر ممول للقطاع الصحي في اليمن
سبق

أشاد وزير الصحة العامة والسكان اليمني الدكتور ناصر باعوم، اليوم، بقيام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتمويل إنشاء مصنع للأوكسجين في هيئة مستشفى الجوف العام بطاقةٍ إنتاجية تبلغ 50 أسطوانة.

وقال: المركز يعد شريكاً أساسيّاً وفعالاً في دعم اليمن في كافة القطاعات، وخصوصاً القطاع الصحي، وهو أكبر الممولين للقطاع الصحي والاحتياجات الطبية في اليمن.

وأضاف: هذه الوحدة ستسهم كثيراً في تحسين القطاع الصحي في المحافظة، ويستفيد منها عدد من المرضى في إطار المحافظة، خصوصاً أن تدشينها أتى في هذه المرحلة الحرجة.

وأردف "باعوم": هذه الوحدة تُعد واحدة من المشاريع المهمة التي يمولها وينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة في اليمن، كما أن مشاريع المركز في القطاع الصحي وصلت إلى كافة محافظات الجمهورية.

من جانبه قدم وكيل محافظة الجوف المهندس عبدالله الحاشدي، باسمه واسم السلطة المحلية؛ الشكر والتقدير لمركز الملك سلمان للإغاثة تقديمهم لهذا المشروع الذي وصفه بالعملاق.

وأكد أن المستشفى بحاجة ماسة لمحطة الأكسجين، وأن ما قدمه المركز سيعطي المستشفى نقلة كبيرة ونوعية.

يذكر أن هذه محطة الأوكسجين رقم 12 سبقتها 11 محطة أخرى أنشأها المركز في عموم المحافظات اليمنية.

21 يونيو 2019 - 18 شوّال 1440
04:30 PM

"باعوم": "إغاثي الملك سلمان" أكبر ممول للقطاع الصحي في اليمن

ثمّن تدشين مصنع للأوكسجين في هيئة مستشفى الجوف العام

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
299

أشاد وزير الصحة العامة والسكان اليمني الدكتور ناصر باعوم، اليوم، بقيام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتمويل إنشاء مصنع للأوكسجين في هيئة مستشفى الجوف العام بطاقةٍ إنتاجية تبلغ 50 أسطوانة.

وقال: المركز يعد شريكاً أساسيّاً وفعالاً في دعم اليمن في كافة القطاعات، وخصوصاً القطاع الصحي، وهو أكبر الممولين للقطاع الصحي والاحتياجات الطبية في اليمن.

وأضاف: هذه الوحدة ستسهم كثيراً في تحسين القطاع الصحي في المحافظة، ويستفيد منها عدد من المرضى في إطار المحافظة، خصوصاً أن تدشينها أتى في هذه المرحلة الحرجة.

وأردف "باعوم": هذه الوحدة تُعد واحدة من المشاريع المهمة التي يمولها وينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة في اليمن، كما أن مشاريع المركز في القطاع الصحي وصلت إلى كافة محافظات الجمهورية.

من جانبه قدم وكيل محافظة الجوف المهندس عبدالله الحاشدي، باسمه واسم السلطة المحلية؛ الشكر والتقدير لمركز الملك سلمان للإغاثة تقديمهم لهذا المشروع الذي وصفه بالعملاق.

وأكد أن المستشفى بحاجة ماسة لمحطة الأكسجين، وأن ما قدمه المركز سيعطي المستشفى نقلة كبيرة ونوعية.

يذكر أن هذه محطة الأوكسجين رقم 12 سبقتها 11 محطة أخرى أنشأها المركز في عموم المحافظات اليمنية.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,044
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,879
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,576
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,752

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة