ونشر "زكريا"، عبر حسابه على "تويتر"، صباح الثلاثاء، صورة تجمعه مع الزين، حيث ظهر لاعب الأهلي المصري المُعار إلى صفوف أهلي جدة مرتدياً الزي السعودي، وكتب: "ألف مبروك، يا رب تكون حياة سعيدة عليك".

احتفل اللاعب المصري مؤمن زكريا، مهاجم الأهلي، بحفل زفاف اللاعب أحمد الزين، زميله في الفريق.

شاهد.. مؤمن زكريا بالزي السعودي في حفل زفاف زميله "الزين" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2018-02-27 احتفل اللاعب المصري مؤمن زكريا، مهاجم الأهلي، بحفل زفاف اللاعب أحمد الزين، زميله في الفريق. ونشر "زكريا"، عبر حسابه على "تويتر"، صباح الثلاثاء، صورة تجمعه مع الزين، حيث ظهر لاعب الأهلي المصري المُعار إلى صفوف أهلي جدة مرتدياً الزي السعودي، وكتب: "ألف مبروك، يا رب تكون حياة سعيدة عليك".

27 فبراير 2018 - 11 جمادى الآخر 1439 09:54 AM

شاهد.. مؤمن زكريا بالزي السعودي في حفل زفاف زميله "الزين" لاعب الأهلي المصري المُعار نشر الصور على حسابه في "تويتر"





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احتفل اللاعب المصري مؤمن زكريا، مهاجم الأهلي، بحفل زفاف اللاعب أحمد الزين، زميله في الفريق.

ونشر "زكريا"، عبر حسابه على "تويتر"، صباح الثلاثاء، صورة تجمعه مع الزين، حيث ظهر لاعب الأهلي المصري المُعار إلى صفوف أهلي جدة مرتدياً الزي السعودي، وكتب: "ألف مبروك، يا رب تكون حياة سعيدة عليك".