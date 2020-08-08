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مهرِّب وامرأتان و224 كيلو حشيش مخدِّر.. الجميع في قبضة "أفواج الداير"

كانت مخبأة داخل حمولة مركبة بين الأعلاف وأكياس شعير الماشية

تمكَّنت دوريات الأفواج الأمنية بمحافظة الداير بني مالك من ضبط 224 كيلو من الحشيش المخدر، خبأها مهرِّب داخل حمولة مركبة بين الأعلاف وأكياس شعير الماشية، ترافقه امرأتان.

وتفصيلاً، تمكنت دوريات الأفواج الأمنية في منطقة جازان من ضبط 224 كيلو من الحشيش مخبأة داخل حمولة مركبة بين الأعلاف وأكياس شعير الماشية، وذلك بإحدى نقاط التفتيش التابعة للفوج الأمني الثاني بمحافظة الدائر.

وأوضح مدير العلاقات والإعلام بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية، العقيد أحمد الطويان، أنه تم القبض على قائد المركبة ومرافقتَيْه، وهم مواطنون (رجل وامرأتان)، وجرى استكمال الإجراءات النظامية كافة، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

دوريات الأفواج الأمنية محافظة الداير تهريب حشيش

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مهرِّب وامرأتان و224 كيلو حشيش مخدِّر.. الجميع في قبضة "أفواج الداير"
سبق

تمكَّنت دوريات الأفواج الأمنية بمحافظة الداير بني مالك من ضبط 224 كيلو من الحشيش المخدر، خبأها مهرِّب داخل حمولة مركبة بين الأعلاف وأكياس شعير الماشية، ترافقه امرأتان.

وتفصيلاً، تمكنت دوريات الأفواج الأمنية في منطقة جازان من ضبط 224 كيلو من الحشيش مخبأة داخل حمولة مركبة بين الأعلاف وأكياس شعير الماشية، وذلك بإحدى نقاط التفتيش التابعة للفوج الأمني الثاني بمحافظة الدائر.

وأوضح مدير العلاقات والإعلام بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية، العقيد أحمد الطويان، أنه تم القبض على قائد المركبة ومرافقتَيْه، وهم مواطنون (رجل وامرأتان)، وجرى استكمال الإجراءات النظامية كافة، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

08 أغسطس 2020 - 18 ذو الحجة 1441
12:59 AM
اخر تعديل
08 أغسطس 2020 - 18 ذو الحجة 1441
01:40 AM

مهرِّب وامرأتان و224 كيلو حشيش مخدِّر.. الجميع في قبضة "أفواج الداير"

كانت مخبأة داخل حمولة مركبة بين الأعلاف وأكياس شعير الماشية

A A A
عبدالرحمن السلماني - جازان
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2,454

تمكَّنت دوريات الأفواج الأمنية بمحافظة الداير بني مالك من ضبط 224 كيلو من الحشيش المخدر، خبأها مهرِّب داخل حمولة مركبة بين الأعلاف وأكياس شعير الماشية، ترافقه امرأتان.

وتفصيلاً، تمكنت دوريات الأفواج الأمنية في منطقة جازان من ضبط 224 كيلو من الحشيش مخبأة داخل حمولة مركبة بين الأعلاف وأكياس شعير الماشية، وذلك بإحدى نقاط التفتيش التابعة للفوج الأمني الثاني بمحافظة الدائر.

وأوضح مدير العلاقات والإعلام بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية، العقيد أحمد الطويان، أنه تم القبض على قائد المركبة ومرافقتَيْه، وهم مواطنون (رجل وامرأتان)، وجرى استكمال الإجراءات النظامية كافة، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

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