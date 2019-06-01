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مرضى من جازان لـ"سبق": مستشفى الأمير محمد بن ناصر بدون كهرباء والمولدات لم تعمل

مطالبين بفتح تحقيق في سبب عدم تشغيلها في ظل معاناتهم مع حرارة الأجواء

أكد مرضى بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بمنطقة جازان انقطاع التيار الكهربائي عنهم منذ ما يقارب الساعتين بشكل تام مطالبين بفتح تحقيق في سبب عدم تشغيل المولدات الاحتياطية للمستشفى في ظل معاناتهم مع حرارة الأجواء.

وتفصيلاً، قال المرضى لـ”سبق”: لقد انقطع التيار الكهربائي عنا نحن مرضى قسم الباطنية وعانينا لقرابة الساعتين من الانقطاع وحتى تم تشغيل التكييف والأضواء قبل قليل، ونتعجب من حدوث ذلك في قسم الباطنية ولا نعلم ما هو مصير مرضى العناية وغيرها، إذ عانينا نحن من الحر والتعب.

ومن جهتها "سبق" تواصلت مع صحة جازان للرد على هذا الموضوع وما زالت تنتظر الرد.

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مرضى من جازان لـ"سبق": مستشفى الأمير محمد بن ناصر بدون كهرباء والمولدات لم تعمل
سبق

أكد مرضى بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بمنطقة جازان انقطاع التيار الكهربائي عنهم منذ ما يقارب الساعتين بشكل تام مطالبين بفتح تحقيق في سبب عدم تشغيل المولدات الاحتياطية للمستشفى في ظل معاناتهم مع حرارة الأجواء.

وتفصيلاً، قال المرضى لـ”سبق”: لقد انقطع التيار الكهربائي عنا نحن مرضى قسم الباطنية وعانينا لقرابة الساعتين من الانقطاع وحتى تم تشغيل التكييف والأضواء قبل قليل، ونتعجب من حدوث ذلك في قسم الباطنية ولا نعلم ما هو مصير مرضى العناية وغيرها، إذ عانينا نحن من الحر والتعب.

ومن جهتها "سبق" تواصلت مع صحة جازان للرد على هذا الموضوع وما زالت تنتظر الرد.

01 يونيو 2019 - 27 رمضان 1440
07:11 PM

مرضى من جازان لـ"سبق": مستشفى الأمير محمد بن ناصر بدون كهرباء والمولدات لم تعمل

مطالبين بفتح تحقيق في سبب عدم تشغيلها في ظل معاناتهم مع حرارة الأجواء

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محمد المواسي - جازان
8
8,322

أكد مرضى بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بمنطقة جازان انقطاع التيار الكهربائي عنهم منذ ما يقارب الساعتين بشكل تام مطالبين بفتح تحقيق في سبب عدم تشغيل المولدات الاحتياطية للمستشفى في ظل معاناتهم مع حرارة الأجواء.

وتفصيلاً، قال المرضى لـ”سبق”: لقد انقطع التيار الكهربائي عنا نحن مرضى قسم الباطنية وعانينا لقرابة الساعتين من الانقطاع وحتى تم تشغيل التكييف والأضواء قبل قليل، ونتعجب من حدوث ذلك في قسم الباطنية ولا نعلم ما هو مصير مرضى العناية وغيرها، إذ عانينا نحن من الحر والتعب.

ومن جهتها "سبق" تواصلت مع صحة جازان للرد على هذا الموضوع وما زالت تنتظر الرد.

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