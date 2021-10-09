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"الداخلية": ضبط 16151 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع

قالت: بلغ إجمالي مَن تمّ ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 221

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمّت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 23 / 2 / 1443 هـ؛ الموافق 30 / 9 / 2021 م، حتى 29 / 2 / 1443هـ؛ الموافق 6 / 10 / 2021م، عن النتائج التالية:

أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (16151) مخالفاً؛ منهم (6970) مخالفاً لنظام الإقامة، و(7193) مخالفاً لنظام أمن الحدود، و(1988) مخالفاً لنظام العمل.

ثانياً: بلغ إجمالي مَن تمّ ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (221) شخصاً، (44%) منهم يمنيو الجنسية، و(54%) إثيوبيو الجنسية، و(2%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (26) شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة.

ثالثاً: تمّ ضبط (13) متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

رابعاً: بلغ إجمالي مَن يتم إخضاعهم حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (85110) وافدين مخالفين؛ منهم (76181) رجلاً، و(8929) امرأة.

خامساً: تمّت إحالة (69795) مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (2910) مخالفين لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (9281) مخالفاً.

وأكّدت وزارة الداخلية أن كل مَن يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأيّ شكلٍ من الأشكال، يعرّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلّة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أيّ حالات مخالفة على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرّمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الداخلية": ضبط 16151 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع
سبق

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمّت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 23 / 2 / 1443 هـ؛ الموافق 30 / 9 / 2021 م، حتى 29 / 2 / 1443هـ؛ الموافق 6 / 10 / 2021م، عن النتائج التالية:

أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (16151) مخالفاً؛ منهم (6970) مخالفاً لنظام الإقامة، و(7193) مخالفاً لنظام أمن الحدود، و(1988) مخالفاً لنظام العمل.

ثانياً: بلغ إجمالي مَن تمّ ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (221) شخصاً، (44%) منهم يمنيو الجنسية، و(54%) إثيوبيو الجنسية، و(2%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (26) شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة.

ثالثاً: تمّ ضبط (13) متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

رابعاً: بلغ إجمالي مَن يتم إخضاعهم حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (85110) وافدين مخالفين؛ منهم (76181) رجلاً، و(8929) امرأة.

خامساً: تمّت إحالة (69795) مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (2910) مخالفين لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (9281) مخالفاً.

وأكّدت وزارة الداخلية أن كل مَن يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأيّ شكلٍ من الأشكال، يعرّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلّة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أيّ حالات مخالفة على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرّمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

09 أكتوبر 2021 - 3 ربيع الأول 1443
01:15 PM

"الداخلية": ضبط 16151 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع

قالت: بلغ إجمالي مَن تمّ ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 221

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمّت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 23 / 2 / 1443 هـ؛ الموافق 30 / 9 / 2021 م، حتى 29 / 2 / 1443هـ؛ الموافق 6 / 10 / 2021م، عن النتائج التالية:

أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (16151) مخالفاً؛ منهم (6970) مخالفاً لنظام الإقامة، و(7193) مخالفاً لنظام أمن الحدود، و(1988) مخالفاً لنظام العمل.

ثانياً: بلغ إجمالي مَن تمّ ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (221) شخصاً، (44%) منهم يمنيو الجنسية، و(54%) إثيوبيو الجنسية، و(2%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (26) شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة.

ثالثاً: تمّ ضبط (13) متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

رابعاً: بلغ إجمالي مَن يتم إخضاعهم حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (85110) وافدين مخالفين؛ منهم (76181) رجلاً، و(8929) امرأة.

خامساً: تمّت إحالة (69795) مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (2910) مخالفين لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (9281) مخالفاً.

وأكّدت وزارة الداخلية أن كل مَن يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأيّ شكلٍ من الأشكال، يعرّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلّة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أيّ حالات مخالفة على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرّمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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