خادم الحرمين يستقبل ملك الأردن ويقيم مأدبة غداء تكريمًا له

في قصره بالرياض اليوم

تصوير:بندر الجلعود: استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في قصره بالرياض اليوم، ملك الاردن الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.

وفي بداية الاستقبال صافح ملك الأردن الأمراء، كما صافح خادم الحرمين الشريفين الوفد الرسمي المرافق لملك الاردن.

وقد أقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريمًا للملك عبدالله الثاني ومرافقيه.