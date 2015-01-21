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بالفيديو.. "الخدمة المدنية" تطوِّر شعارها وتوضِّح السبب

أعلنت وزارة الخدمة المدنية مساء أمس تطوير شعارها وهويتها مواكبة لرؤية السعودية ٢٠٣٠م.

ونشرت الوزارة مقطع فيديو، يوضح أسباب تطويرها الشعار.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. "الخدمة المدنية" تطوِّر شعارها وتوضِّح السبب
سبق

أعلنت وزارة الخدمة المدنية مساء أمس تطوير شعارها وهويتها مواكبة لرؤية السعودية ٢٠٣٠م.

ونشرت الوزارة مقطع فيديو، يوضح أسباب تطويرها الشعار.

21 يناير 2019 - 15 جمادى الأول 1440
12:04 AM

بالفيديو.. "الخدمة المدنية" تطوِّر شعارها وتوضِّح السبب

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
10
9,209

أعلنت وزارة الخدمة المدنية مساء أمس تطوير شعارها وهويتها مواكبة لرؤية السعودية ٢٠٣٠م.

ونشرت الوزارة مقطع فيديو، يوضح أسباب تطويرها الشعار.

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200 مليون

26 ديسمبر
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