بالفيديو.. "الخدمة المدنية" تطوِّر شعارها وتوضِّح السبب

أعلنت وزارة الخدمة المدنية مساء أمس تطوير شعارها وهويتها مواكبة لرؤية السعودية ٢٠٣٠م.
ونشرت الوزارة مقطع فيديو، يوضح أسباب تطويرها الشعار.
أعلنت وزارة الخدمة المدنية مساء أمس تطوير شعارها وهويتها مواكبة لرؤية السعودية ٢٠٣٠م.
ونشرت الوزارة مقطع فيديو، يوضح أسباب تطويرها الشعار.
أعلنت وزارة الخدمة المدنية مساء أمس تطوير شعارها وهويتها مواكبة لرؤية السعودية ٢٠٣٠م.
ونشرت الوزارة مقطع فيديو، يوضح أسباب تطويرها الشعار.
أعلنت وزارة الخدمة المدنية مساء أمس تطوير شعارها وهويتها مواكبة لرؤية السعودية ٢٠٣٠م.
ونشرت الوزارة مقطع فيديو، يوضح أسباب تطويرها الشعار.