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بالأرقام والإحصاءات.. "الجعويني" يستعرض استراتيجية "هدف" المطورة في غرفة جازان

برامج نوعية للشراكة مع القطاع الخاص لمعرفة احتياج المنشآت التدريبية والوظيفية

تصوير: ماجد سنقوف

حضرت لغة الأرقام في لقاء مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية تركي الجعويني، في لقائه مع رجال وسيدات الأعمال في غرفة جازان، والتي استعرض من خلالها استراتيجية الصندوق المطورة والمؤشرات المتعلقة بمنطقة جازان.

ولأن لغة الأرقام هي أكثر صدقًا وأكثر إقناعًا؛ فقد قدّم الجعويني الاستراتيجية المطورة مدعومة بالأرقام والإحصائيات والمؤشرات.

وأوضح رئيس غرفة جازان خالد صايغ في كلمته، أن مثل هذه اللقاءات لها فائدة كبيرة في رفع مستوى الشراكة بين قطاع المال والأعمال وصندوق الموارد البشرية "هدف"؛ لتمكين أبناء وبنات المنطقة من الفرص الوظيفية، بما يسهم في زيادة مشاركتهم في سوق العمل ودعم خطط التنمية الاقتصادية المستدامة؛ مؤكدًا حرص الغرفة وقطاع المال والأعمال في المنطقة على تعزيز الشراكة مع الصندوق، وتأدية الدور المنوط به تجاه المجتمع.

من جانبه، بيّن مدير عام الصندوق تركي بن عبدالله الجعويني، أن الصندوق يتكامل مع منشآت القطاع الخاص في المنطقة لدعم مسارات توطين الفرص الوظيفية في سوق العمل، وزيادة مشاركة أبناء وبنات الوطن في قطاع الأعمال.

وأضاف الجعويني أن الصندوق يعمل على التركيز في نوعية البرامج من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، ومعرفة احتياج المنشآت التدريبية والوظيفية، والمواءمة بين الباحث عن عمل والوظيفة التي يحتاج إليها.

ولفت إلى أن "هدف" يستهدف قياس أثر البرامج المقدمة للعملاء والمستفيدين، ومدى استدامة الكوادر الوطنية في سوق العمل، وبناء جسور التواصل الفاعل مع منشآت القطاع الخاص.

وبيّن حرص الصندوق على تعزيز الشراكة مع منشآت القطاع الخاص، وبحث سبل تعظيم استفادة المواطنين والمواطنات في منطقة جازان من برامج وخدمات دعم التدريب والتأهيل والتوظيف التي ينفذها الصندوق، وتحفيز المنشآت على النمو والاستقرار؛ بما ينعكس على الأداء والإنتاجية.

وفي ختام اللقاء الذي امتد قرابة الساعة ونصف؛ أجاب مدير عام "هدف" على استفسارات رجال الأعمال عن عدد من الأمور ذات العلاقة بدعم التدريب والتوظيف في القطاع الخاص.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالأرقام والإحصاءات.. "الجعويني" يستعرض استراتيجية "هدف" المطورة في غرفة جازان
سبق

تصوير: ماجد سنقوف

حضرت لغة الأرقام في لقاء مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية تركي الجعويني، في لقائه مع رجال وسيدات الأعمال في غرفة جازان، والتي استعرض من خلالها استراتيجية الصندوق المطورة والمؤشرات المتعلقة بمنطقة جازان.

ولأن لغة الأرقام هي أكثر صدقًا وأكثر إقناعًا؛ فقد قدّم الجعويني الاستراتيجية المطورة مدعومة بالأرقام والإحصائيات والمؤشرات.

وأوضح رئيس غرفة جازان خالد صايغ في كلمته، أن مثل هذه اللقاءات لها فائدة كبيرة في رفع مستوى الشراكة بين قطاع المال والأعمال وصندوق الموارد البشرية "هدف"؛ لتمكين أبناء وبنات المنطقة من الفرص الوظيفية، بما يسهم في زيادة مشاركتهم في سوق العمل ودعم خطط التنمية الاقتصادية المستدامة؛ مؤكدًا حرص الغرفة وقطاع المال والأعمال في المنطقة على تعزيز الشراكة مع الصندوق، وتأدية الدور المنوط به تجاه المجتمع.

من جانبه، بيّن مدير عام الصندوق تركي بن عبدالله الجعويني، أن الصندوق يتكامل مع منشآت القطاع الخاص في المنطقة لدعم مسارات توطين الفرص الوظيفية في سوق العمل، وزيادة مشاركة أبناء وبنات الوطن في قطاع الأعمال.

وأضاف الجعويني أن الصندوق يعمل على التركيز في نوعية البرامج من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، ومعرفة احتياج المنشآت التدريبية والوظيفية، والمواءمة بين الباحث عن عمل والوظيفة التي يحتاج إليها.

ولفت إلى أن "هدف" يستهدف قياس أثر البرامج المقدمة للعملاء والمستفيدين، ومدى استدامة الكوادر الوطنية في سوق العمل، وبناء جسور التواصل الفاعل مع منشآت القطاع الخاص.

وبيّن حرص الصندوق على تعزيز الشراكة مع منشآت القطاع الخاص، وبحث سبل تعظيم استفادة المواطنين والمواطنات في منطقة جازان من برامج وخدمات دعم التدريب والتأهيل والتوظيف التي ينفذها الصندوق، وتحفيز المنشآت على النمو والاستقرار؛ بما ينعكس على الأداء والإنتاجية.

وفي ختام اللقاء الذي امتد قرابة الساعة ونصف؛ أجاب مدير عام "هدف" على استفسارات رجال الأعمال عن عدد من الأمور ذات العلاقة بدعم التدريب والتوظيف في القطاع الخاص.

21 يونيو 2021 - 11 ذو القعدة 1442
12:25 PM

بالأرقام والإحصاءات.. "الجعويني" يستعرض استراتيجية "هدف" المطورة في غرفة جازان

برامج نوعية للشراكة مع القطاع الخاص لمعرفة احتياج المنشآت التدريبية والوظيفية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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تصوير: ماجد سنقوف

حضرت لغة الأرقام في لقاء مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية تركي الجعويني، في لقائه مع رجال وسيدات الأعمال في غرفة جازان، والتي استعرض من خلالها استراتيجية الصندوق المطورة والمؤشرات المتعلقة بمنطقة جازان.

ولأن لغة الأرقام هي أكثر صدقًا وأكثر إقناعًا؛ فقد قدّم الجعويني الاستراتيجية المطورة مدعومة بالأرقام والإحصائيات والمؤشرات.

وأوضح رئيس غرفة جازان خالد صايغ في كلمته، أن مثل هذه اللقاءات لها فائدة كبيرة في رفع مستوى الشراكة بين قطاع المال والأعمال وصندوق الموارد البشرية "هدف"؛ لتمكين أبناء وبنات المنطقة من الفرص الوظيفية، بما يسهم في زيادة مشاركتهم في سوق العمل ودعم خطط التنمية الاقتصادية المستدامة؛ مؤكدًا حرص الغرفة وقطاع المال والأعمال في المنطقة على تعزيز الشراكة مع الصندوق، وتأدية الدور المنوط به تجاه المجتمع.

من جانبه، بيّن مدير عام الصندوق تركي بن عبدالله الجعويني، أن الصندوق يتكامل مع منشآت القطاع الخاص في المنطقة لدعم مسارات توطين الفرص الوظيفية في سوق العمل، وزيادة مشاركة أبناء وبنات الوطن في قطاع الأعمال.

وأضاف الجعويني أن الصندوق يعمل على التركيز في نوعية البرامج من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، ومعرفة احتياج المنشآت التدريبية والوظيفية، والمواءمة بين الباحث عن عمل والوظيفة التي يحتاج إليها.

ولفت إلى أن "هدف" يستهدف قياس أثر البرامج المقدمة للعملاء والمستفيدين، ومدى استدامة الكوادر الوطنية في سوق العمل، وبناء جسور التواصل الفاعل مع منشآت القطاع الخاص.

وبيّن حرص الصندوق على تعزيز الشراكة مع منشآت القطاع الخاص، وبحث سبل تعظيم استفادة المواطنين والمواطنات في منطقة جازان من برامج وخدمات دعم التدريب والتأهيل والتوظيف التي ينفذها الصندوق، وتحفيز المنشآت على النمو والاستقرار؛ بما ينعكس على الأداء والإنتاجية.

وفي ختام اللقاء الذي امتد قرابة الساعة ونصف؛ أجاب مدير عام "هدف" على استفسارات رجال الأعمال عن عدد من الأمور ذات العلاقة بدعم التدريب والتوظيف في القطاع الخاص.

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