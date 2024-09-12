النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"نيوم في عيون الحالمين".. مسابقة شعرية ينظمها "أدبي تبوك" بمناسبة اليوم الوطني

خصص النادي مبالغ نقدية لأصحاب المراكز الفائزة تقدر بـ 22 ألف ريال

أعلن نادي تبوك الأدبي مسابقة شعرية وطنية بمناسبة اليوم الوطني التسعين للمملكة العربية السعودية. ودعت الهيئة الإدارية بالنادي الشعراء والشاعرات للمشاركة في هذه المسابقة.

وتفصيلاً، جاءت شروط المسابقة على النحو الآتي:

- ألا تتجاوز القصيدة ٢٠ بيتًا.

- ألا تقل القصيدة عن ١٠ أبيات للقصيدة العمودية، ولا تزيد على ٤٠ سطرًا، ولا تقل عن ٢٠ سطرا لقصيدة التفعيلة.

- المشاركة متاحة لجميع الشعراء من مناطق ومحافظات السعودية كافة من المواطنين والمقيمين.

- أن تلتزم المشاركة بمدلول العنوان المنبثق من رؤية سمو ولي العهد -حفظه الله- في قوله: "مشروع (نيوم) موقع ومكان الحالمين فقط".

- أقصى موعد لاستقبال المشاركات مساء يوم الأربعاء ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٠م.

- تُرسل المشاركات على البريد الإلكتروني للنادي‏Tabukpublications@gmail.com.

وخصص نادي تبوك الأدبي مبالغ نقدية لأصحاب المراكز الفائزة؛ إذ سيحصل صاحب المركز الأول على مبلغ قدره عشرة آلاف ريال، والمركز الثاني مبلغ سبعة آلاف ريال، والمركز الثالث خمسة آلاف ريال.

أدبي تبوك

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

اعلان
"نيوم في عيون الحالمين".. مسابقة شعرية ينظمها "أدبي تبوك" بمناسبة اليوم الوطني
سبق

أعلن نادي تبوك الأدبي مسابقة شعرية وطنية بمناسبة اليوم الوطني التسعين للمملكة العربية السعودية. ودعت الهيئة الإدارية بالنادي الشعراء والشاعرات للمشاركة في هذه المسابقة.

وتفصيلاً، جاءت شروط المسابقة على النحو الآتي:

- ألا تتجاوز القصيدة ٢٠ بيتًا.

- ألا تقل القصيدة عن ١٠ أبيات للقصيدة العمودية، ولا تزيد على ٤٠ سطرًا، ولا تقل عن ٢٠ سطرا لقصيدة التفعيلة.

- المشاركة متاحة لجميع الشعراء من مناطق ومحافظات السعودية كافة من المواطنين والمقيمين.

- أن تلتزم المشاركة بمدلول العنوان المنبثق من رؤية سمو ولي العهد -حفظه الله- في قوله: "مشروع (نيوم) موقع ومكان الحالمين فقط".

- أقصى موعد لاستقبال المشاركات مساء يوم الأربعاء ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٠م.

- تُرسل المشاركات على البريد الإلكتروني للنادي‏Tabukpublications@gmail.com.

وخصص نادي تبوك الأدبي مبالغ نقدية لأصحاب المراكز الفائزة؛ إذ سيحصل صاحب المركز الأول على مبلغ قدره عشرة آلاف ريال، والمركز الثاني مبلغ سبعة آلاف ريال، والمركز الثالث خمسة آلاف ريال.

11 سبتمبر 2020 - 23 محرّم 1442
10:10 PM

"نيوم في عيون الحالمين".. مسابقة شعرية ينظمها "أدبي تبوك" بمناسبة اليوم الوطني

خصص النادي مبالغ نقدية لأصحاب المراكز الفائزة تقدر بـ 22 ألف ريال

A A A
بدر الجبل - تبوك
4
894

أعلن نادي تبوك الأدبي مسابقة شعرية وطنية بمناسبة اليوم الوطني التسعين للمملكة العربية السعودية. ودعت الهيئة الإدارية بالنادي الشعراء والشاعرات للمشاركة في هذه المسابقة.

وتفصيلاً، جاءت شروط المسابقة على النحو الآتي:

- ألا تتجاوز القصيدة ٢٠ بيتًا.

- ألا تقل القصيدة عن ١٠ أبيات للقصيدة العمودية، ولا تزيد على ٤٠ سطرًا، ولا تقل عن ٢٠ سطرا لقصيدة التفعيلة.

- المشاركة متاحة لجميع الشعراء من مناطق ومحافظات السعودية كافة من المواطنين والمقيمين.

- أن تلتزم المشاركة بمدلول العنوان المنبثق من رؤية سمو ولي العهد -حفظه الله- في قوله: "مشروع (نيوم) موقع ومكان الحالمين فقط".

- أقصى موعد لاستقبال المشاركات مساء يوم الأربعاء ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٠م.

- تُرسل المشاركات على البريد الإلكتروني للنادي‏Tabukpublications@gmail.com.

وخصص نادي تبوك الأدبي مبالغ نقدية لأصحاب المراكز الفائزة؛ إذ سيحصل صاحب المركز الأول على مبلغ قدره عشرة آلاف ريال، والمركز الثاني مبلغ سبعة آلاف ريال، والمركز الثالث خمسة آلاف ريال.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,886
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,852
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,451
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,477

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

القضاء السعودي يخرس ألسنة المرجفين

القضاء السعودي يخرس ألسنة المرجفين

علي آل شرمة
لم تُخلَقي جرسونة

لم تُخلَقي جرسونة

أحمد عجب
التجار ولعبة الضريبة

التجار ولعبة الضريبة

ابتسام منصور القحطاني
سمر المقرن.. وتناقضات الطبيعة في جازان

سمر المقرن.. وتناقضات الطبيعة في جازان

د. بشير الصم
احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟

احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟

عبدالرحمن المرشد
واقعية التعليم الافتراضي!!

واقعية التعليم الافتراضي!!

عبدالله بن خميس العمري
المرشدون والمرشدات في منزلة بين المنزلتين..!!

المرشدون والمرشدات في منزلة بين المنزلتين..!!

ماجد الحربي
وبدأ عام جديد بين كورونا والتعليم..!

وبدأ عام جديد بين كورونا والتعليم..!

سارة الجهني
السعودية.. والحرب على الفساد

السعودية.. والحرب على الفساد

غسان محمد عسيلان
"الفشليستا".. بكسر اللام

"الفشليستا".. بكسر اللام

فراس طرابلسي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة