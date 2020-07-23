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سكان 3 أحياء بحائل يشتكون من سوء تغطية شبكة "زين السعودية"

قالوا إن اشتراكهم الشهري ينتهي دون الاستفادة من خدمة الإنترنت

تذمر عملاء شركة "زين" السعودية بحائل، من شبه انعدام تغطية شبكتها في أحياء حائل الجنوبية "الشفاء والرصف والوادي".

وفي التفاصيل، أكد بعض عملاء الشركة أنه مدة اشتراكهم الشهري تنتهي، دون الاستفادة من خدمة الانترنت، التي تنقطع بشكل كامل ومتكرر، بالإضافة إلى تردي خدمة الاتصال أيضاً.

وعن التغطية، قالوا إنه يظهر من خلال خرائط التغطية التي تتيحها الشركة وجود"إنترنت سريع 4G والمكالمات والانترنت 3G، والمكالمات والنصوص2G" إلا أن إشارة الراوتر على طول الوقت باللون البرتقالي، فيما تتحول للون الأخضر بما لا يتجاوز الساعتين في اليوم.

وأضاف بعض عملاء الشركة، أنهم اضطروا إلى الاستعانة مؤقتاً بشراء الخدمة من شركات أخرى، حتى يتسنى تقوية شبكة الشركة، أو أنهم سيضطرون لإلغاء الخدمة بالرغم من وجود عروض بيانات لدى شركة "زين" أفضل من منافسيها، إلا أن سوء الخدمة سيكون أحد أسباب العزوف عن التعامل مع الشركة في تلك الأحياء، وقالوا إنهم رفعوا عدة طلبات منذ أشهر إلا أنه لم يحدث أي تحسين للخدمة.

يذكر أن أحياء "الشفاء والرصف والوادي" بحائل تشهد تزايد سكان متسارع، الأمر الذي يتطلب أن تقوم شركة "زين" بتطوير خدمتها، وزيادة عدد أبراجها التي لا تتجاوز برجين في الأحياء الثلاثة.

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

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سكان 3 أحياء بحائل يشتكون من سوء تغطية شبكة "زين السعودية"
سبق

تذمر عملاء شركة "زين" السعودية بحائل، من شبه انعدام تغطية شبكتها في أحياء حائل الجنوبية "الشفاء والرصف والوادي".

وفي التفاصيل، أكد بعض عملاء الشركة أنه مدة اشتراكهم الشهري تنتهي، دون الاستفادة من خدمة الانترنت، التي تنقطع بشكل كامل ومتكرر، بالإضافة إلى تردي خدمة الاتصال أيضاً.

وعن التغطية، قالوا إنه يظهر من خلال خرائط التغطية التي تتيحها الشركة وجود"إنترنت سريع 4G والمكالمات والانترنت 3G، والمكالمات والنصوص2G" إلا أن إشارة الراوتر على طول الوقت باللون البرتقالي، فيما تتحول للون الأخضر بما لا يتجاوز الساعتين في اليوم.

وأضاف بعض عملاء الشركة، أنهم اضطروا إلى الاستعانة مؤقتاً بشراء الخدمة من شركات أخرى، حتى يتسنى تقوية شبكة الشركة، أو أنهم سيضطرون لإلغاء الخدمة بالرغم من وجود عروض بيانات لدى شركة "زين" أفضل من منافسيها، إلا أن سوء الخدمة سيكون أحد أسباب العزوف عن التعامل مع الشركة في تلك الأحياء، وقالوا إنهم رفعوا عدة طلبات منذ أشهر إلا أنه لم يحدث أي تحسين للخدمة.

يذكر أن أحياء "الشفاء والرصف والوادي" بحائل تشهد تزايد سكان متسارع، الأمر الذي يتطلب أن تقوم شركة "زين" بتطوير خدمتها، وزيادة عدد أبراجها التي لا تتجاوز برجين في الأحياء الثلاثة.

23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441
11:03 PM

سكان 3 أحياء بحائل يشتكون من سوء تغطية شبكة "زين السعودية"

قالوا إن اشتراكهم الشهري ينتهي دون الاستفادة من خدمة الإنترنت

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خالد السليمي - حائل
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تذمر عملاء شركة "زين" السعودية بحائل، من شبه انعدام تغطية شبكتها في أحياء حائل الجنوبية "الشفاء والرصف والوادي".

وفي التفاصيل، أكد بعض عملاء الشركة أنه مدة اشتراكهم الشهري تنتهي، دون الاستفادة من خدمة الانترنت، التي تنقطع بشكل كامل ومتكرر، بالإضافة إلى تردي خدمة الاتصال أيضاً.

وعن التغطية، قالوا إنه يظهر من خلال خرائط التغطية التي تتيحها الشركة وجود"إنترنت سريع 4G والمكالمات والانترنت 3G، والمكالمات والنصوص2G" إلا أن إشارة الراوتر على طول الوقت باللون البرتقالي، فيما تتحول للون الأخضر بما لا يتجاوز الساعتين في اليوم.

وأضاف بعض عملاء الشركة، أنهم اضطروا إلى الاستعانة مؤقتاً بشراء الخدمة من شركات أخرى، حتى يتسنى تقوية شبكة الشركة، أو أنهم سيضطرون لإلغاء الخدمة بالرغم من وجود عروض بيانات لدى شركة "زين" أفضل من منافسيها، إلا أن سوء الخدمة سيكون أحد أسباب العزوف عن التعامل مع الشركة في تلك الأحياء، وقالوا إنهم رفعوا عدة طلبات منذ أشهر إلا أنه لم يحدث أي تحسين للخدمة.

يذكر أن أحياء "الشفاء والرصف والوادي" بحائل تشهد تزايد سكان متسارع، الأمر الذي يتطلب أن تقوم شركة "زين" بتطوير خدمتها، وزيادة عدد أبراجها التي لا تتجاوز برجين في الأحياء الثلاثة.

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