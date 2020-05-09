الرياض.. "الدرعية" أكثر المحافظات إصابة بكورونا و"الخرج" الأكثر تعافيًا

بـ 124 إصابة.. سجلت العاصمة اليوم 5.953 حالة وبلغ عدد المتعافين 2113 متعافيًا

أعلنت وزارة الصحة، أن الدرعية أكثر محافظات الرياض إصابة بفيروس كورونا المستجد، فيما الخرج الأكثر تسجيلاً لحالات التعافي.

وسجلت الدرعية الرقم الأكثر إصابة بفيروس كورونا من بين محافظات الرياض بعد وصول إجمالي الإصابات 124 إصابة دون تعافٍ، فيما أظهرت الإحصائيات بلوغ عدد التعافي بمحافظة الخرج 19 حالة تعافٍ من أصل إجمالي 78 إصابة بالفيروس.

وأظهر تقرير وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 23 إصابة جديدة بمحافظة الخرج و 20 إصابة جديدة بمحافظة الدرعية.

وسجلت مدينة الرياض 5.953 إصابة بالفيروس، بلغ إجمالي التعافي منهم 2.113 حالة.