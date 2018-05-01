النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الجابر: الهلال يتعاقد مع مدرب ولاعبين أجنبيين.. سنعلن التفاصيل قريباً

أعلن سامي الجابر رئيس نادي الهلال التعاقد مع مدرب للفريق الأول لكرة القدم ولاعبين أجنبيين في خطي الدفاع والهجوم.

وغرد الجابر عبر حسابه في تويتر: "جمهور الزعيم (المدرج الفخم): أنهينا التفاوض مع مدرب عالمي، ‏ومهاجم أجنبي ومدافع أجنبي، والاثنان على مستوى عال جداً بإذن الله".

وأضاف: خلال الأيام القادمة سنعلن التفاصيل، شكراً لمعالي المستشار أخي أبوناصر على دعمه الكبير.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الجابر: الهلال يتعاقد مع مدرب ولاعبين أجنبيين.. سنعلن التفاصيل قريباً
سبق

أعلن سامي الجابر رئيس نادي الهلال التعاقد مع مدرب للفريق الأول لكرة القدم ولاعبين أجنبيين في خطي الدفاع والهجوم.

وغرد الجابر عبر حسابه في تويتر: "جمهور الزعيم (المدرج الفخم): أنهينا التفاوض مع مدرب عالمي، ‏ومهاجم أجنبي ومدافع أجنبي، والاثنان على مستوى عال جداً بإذن الله".

وأضاف: خلال الأيام القادمة سنعلن التفاصيل، شكراً لمعالي المستشار أخي أبوناصر على دعمه الكبير.

01 مايو 2018 - 15 شعبان 1439
12:05 AM

الجابر: الهلال يتعاقد مع مدرب ولاعبين أجنبيين.. سنعلن التفاصيل قريباً

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
21
14,834

أعلن سامي الجابر رئيس نادي الهلال التعاقد مع مدرب للفريق الأول لكرة القدم ولاعبين أجنبيين في خطي الدفاع والهجوم.

وغرد الجابر عبر حسابه في تويتر: "جمهور الزعيم (المدرج الفخم): أنهينا التفاوض مع مدرب عالمي، ‏ومهاجم أجنبي ومدافع أجنبي، والاثنان على مستوى عال جداً بإذن الله".

وأضاف: خلال الأيام القادمة سنعلن التفاصيل، شكراً لمعالي المستشار أخي أبوناصر على دعمه الكبير.

شارك برأيك
71
466

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
12,347
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
35,008
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
40,144
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
47,269

كاريكاتير

#السعودية_أولاً

إنفوجرافيك

ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة
ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة