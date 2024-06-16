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تنبيه من "الأرصاد" للمدينة ومحافظتين تابعتين.. رياح نشطة ورؤية تتدنى

أصدرته "التحاليل والتوقعات" عن حالة تستمر حتى السادسة من مساء اليوم

أصدرت إدارة التحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس في منطقة المدينة المنوّرة اليوم، تضمن استمرار نشاط الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية الأفقية.

وبينت الإدارة، أن الحالة تشمل محافظتَي بدر وينبع، وتستمر -بمشيئة الله- حتى السادسة من مساء اليوم.

حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تنبيه من "الأرصاد" للمدينة ومحافظتين تابعتين.. رياح نشطة ورؤية تتدنى
سبق

أصدرت إدارة التحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس في منطقة المدينة المنوّرة اليوم، تضمن استمرار نشاط الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية الأفقية.

وبينت الإدارة، أن الحالة تشمل محافظتَي بدر وينبع، وتستمر -بمشيئة الله- حتى السادسة من مساء اليوم.

16 يونيو 2020 - 24 شوّال 1441
10:14 AM

تنبيه من "الأرصاد" للمدينة ومحافظتين تابعتين.. رياح نشطة ورؤية تتدنى

أصدرته "التحاليل والتوقعات" عن حالة تستمر حتى السادسة من مساء اليوم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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أصدرت إدارة التحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس في منطقة المدينة المنوّرة اليوم، تضمن استمرار نشاط الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية الأفقية.

وبينت الإدارة، أن الحالة تشمل محافظتَي بدر وينبع، وتستمر -بمشيئة الله- حتى السادسة من مساء اليوم.

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