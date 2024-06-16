وبينت الإدارة، أن الحالة تشمل محافظتَي بدر وينبع، وتستمر -بمشيئة الله- حتى السادسة من مساء اليوم.

أصدرت إدارة التحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس في منطقة المدينة المنوّرة اليوم، تضمن استمرار نشاط الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية الأفقية.

تنبيه من "الأرصاد" للمدينة ومحافظتين تابعتين.. رياح نشطة ورؤية تتدنى وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-06-16 أصدرت إدارة التحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس في منطقة المدينة المنوّرة اليوم، تضمن استمرار نشاط الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية الأفقية. وبينت الإدارة، أن الحالة تشمل محافظتَي بدر وينبع، وتستمر -بمشيئة الله- حتى السادسة من مساء اليوم.

16 يونيو 2020 - 24 شوّال 1441 10:14 AM

تنبيه من "الأرصاد" للمدينة ومحافظتين تابعتين.. رياح نشطة ورؤية تتدنى أصدرته "التحاليل والتوقعات" عن حالة تستمر حتى السادسة من مساء اليوم





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أصدرت إدارة التحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس في منطقة المدينة المنوّرة اليوم، تضمن استمرار نشاط الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية الأفقية.

وبينت الإدارة، أن الحالة تشمل محافظتَي بدر وينبع، وتستمر -بمشيئة الله- حتى السادسة من مساء اليوم.