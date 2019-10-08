"الأسمري": المعلم ثروة وطنية ولبنة رئيسة في تقدُّم حضارة الدول

"الخامسة الليلية" تحتفل بـ "اليوم العالمي للمعلم"

احتفلت الثانوية الخامسة الليلية بمكة المكرمة بـ"اليوم العالمي للمعلم"، بمشاركة منسوبي المدرسة والطلاب؛ وذلك تقديرًا لجهود المعلم ومكانته في بناء المجتمع، وصناعة المعرفة.

وأكد قائد المدرسة فيصل الأسمري أهمية هذه المناسبة التي يحتفل فيها الجميع بالمعلمين والمعلمات، وأن التعليم هو ثروة وطنية، ولبنة رئيسة في تقدُّم حضارة الدول، وأن الخامس من أكتوبر من كل عام ترجمان صادق للمعلمين وإنجازاتهم.. مزجيًا شكره لمعلمي المدرسة على جهدهم وتفانيهم في العمل.

من جانبه، عبَّر وكيل المدرسة فهد الحارثي عن شكره لقائد المدرسة على تخصيص حصة للحديث عن دور المعلم في تعليم النشء، وتكريمهم، والاحتفاء بهم في اليوم العالمي للمعلم؛ لما له من فضل كبير على المجتمع، وهم يبذلون أعمارهم من أجل طلابهم.

وفي ختام الاحتفال قدم قائد الثانوية الليلية الخامسة شهادة شكر وتقدير، وهدايا رمزية "باقة ورد"، في اليوم العالمي للمعلم لدوره في بناء المستقبل.

يُذكر أن يوم المعلم العالمي مناسبة عالمية، يحتفل بها سنويًّا في الـ 5 من شهر أكتوبر في أكثر من 100 دولة في العالم تكريمًا للمعلمين نظير دورهم البارز، وما يقدمه المعلم في تطوير الطلاب وصناعتهم المستقبل.