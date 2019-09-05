سفارة المملكة بـ"سيئول" تُحذّر السعوديين: "لينغ- لينغ" يقترب

طالبت بأخذ الحيطة والحذر ومتابعة تعليمات السلامة والتقيد بها

حذّرت سفارة خادم الحرمين الشريفين في عاصمة كوريا الجنوبية سيئول، المواطنين السعوديين من اقتراب إعصار "لينغ- لينغ" من العاصمة؛ مطالبة الجميع بأخذ الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات السلامة.

ونشرت السفارة على صفحتها الرسمية بمنصة تويتر تقول: "تتابع السفارة أخبار اقتراب إعصار "لينغ- لينغ" من العاصمة سيئول وبعض المناطق في كوريا. وتهيب بالمواطنين السعوديين، متابعةَ ما يُنشر بهذا الخصوص، وأخذ الحيطة والحذر، والتقيد بتعليمات السلامة الصادرة من السلطات المعنية. والتواصل في حال الطوارئ مع 821089626999+

وكانت وكالة الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية، قد ذكرت أن اقتراب إعصار "لينغ- لينغ" يثير مخاوف من أن يُلحق أضرارًا؛ حيث إنه مستمر في اكتساب قوة في الوقت الذي يتجه فيه شمالًا صوب البلاد.

ووفق ما نقلته وكالة "يونهاب"، ذكرت هيئة الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية، أمس، أن "العاصفة المدارية، التي نشأت في غرب المحيط الهادئ يوم الاثنين الماضي؛ تسير حاليًا في اتجاه الشمال الغربي على سطح البحر على بُعد 650كم جنوب غرب تاييه بتايوان، بسرعة 9كم في الساعة؛ اعتبارًا من الساعة 9 صباح يوم الثلاثاء".

ووصل الضغط المركزي للإعصار 994 هكتوباسكال (hPa). وقالت الوكالة إن أقصى سرعة للرياح قرب مركز الإعصار كانت 76 كيلومترًا في الساعة، ويبلغ قُطر الرياح 250 كيلومترًا.

ومن المتوقع أن تقترب العاصفة المدارية من البحر على بُعد حوالى 310كم جنوب غرب جزيرة جيجو أقصى جنوب كوريا، في حوالى الساعة التاسعة صباح الجمعة، وستصل على بعد حوالى 110كم شمال غرب ميناء غونسان الغربي الواقع على بُعد 274 كم جنوب سيئول، في الساعة التاسعة صباح اليوم التالي؛ وفقًا لهيئة الأرصاد.

وقال "يون كي- هان" خبير الأرصاد الجوية في الهيئة: "تزداد قوة لينغ- لينغ؛ نظرًا لأنه يمر ببطء في الوقت الحالي على البحار التي ترتفع فيها درجات الحرارة".

وأضاف: "من المحتمل أن تتأثر البلاد بالإعصار الموسمي الثالث عشر لهذا العام بشكل رئيسي يوم الجمعة وصباح السبت"؛ ولكنه أشار إلى أن من السابق لأوانه تحديدُ الأراضي التي سيصل إليها الإعصار.

وأضاف أن مركز الإعصار من المتوقع أن يكون على بُعد حوالى 40كم شمال غرب سيئول ظهر يوم السبت.