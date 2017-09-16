مقتل 12 جندياً وإصابة 6 آخرين من قوة الاتحاد الإفريقي في الصومال

في كمين نصبه مسلحون من حركة الشباب الإرهابية شمال العاصمة مقديشو

قتل 12 من الجنود البورونديين التابعين لقوة الاتحاد الإفريقي في الصومال وأصيب ستة آخرون، في كمين نصبه مسلحون من حركة الشباب الإرهابية استهدف قافلة عسكرية في منطقة بلكاد شمال العاصمة مقديشو.



ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المسؤول الأمني في منطقة بلكاد عبدالكريم حسن قوله: "لقد تبلغنا بحصول هذا الكمين الذي أدى إلى مقتل عدد من الجنود البورونديين" على الطريق بين مقديشو ومدينة جوهر التي تبعد نحو 90 كيلومتراً شمال العاصمة.

