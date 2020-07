"الغذاء والدواء" تُصدر إنذار سلامة بسبب خلل بجهاز قياس الحرارة من طراز IM-9001

اتخذت إجراءات لسحبه من الأسواق واتخاذ الإجراءات ‏النظامية بحق المخالفين

أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء اليوم الأربعاء إنذارًا يتعلق بسلامة جهاز قياس الحرارة عن بُعد Non- contact forehead - infrared Thermometer lM-9001، الذي تنتجه شركة Shenzhen Anboson Industries Co. Ltd الصينية، للطراز IM-9001 ؛ بسبب ظهور قراءات غير دقيقة لدرجات حرارة الجسم.

وفي التفاصيل، أشارت ‏"الغذاء والدواء" إلى أنها اتخذت إجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سَحْب الجهاز من الأسواق، ومنع تداوله، واتخاذ الإجراءات ‏النظامية بحق المخالفين.

وحثت المستهلكين إلى عدم استخدام الجهاز، والتوجه إلى منفذ البيع الذي اشتروا الجهاز منه لاسترجاع قيمته، ‏والاتصال على مركز بلاغات وزارة التجارة 1900 في حال عدم تجاوب البائع مع طلب الاسترجاع.

ودعت "الهيئة" المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي حوادث أو مشاكل يُشتبه في ارتباطها بأجهزة أو منتجات طبية من خلال مركز الاتصال الموحد للهيئة على الرقم (19999)، أو المركز الوطني لبلاغات الأجهزة والمنتجات الطبية، أو عن طريق "تيقظ".